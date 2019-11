即巿股評 港股直擊

上周四(11月7日),《彭博》引述白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)證實,中美首階段貿易協議談判取得進展,如果落實協議,將會包括取消關稅和讓步措施;白宮高級顧問康韋(Kellyanne Conway)表示,磋商還在進行,協議簽署的時間和地點尚未敲定,她更透露,總統特朗普「渴望」(anxious)簽署協議。

同一日,中國商務部新聞發言人高峰在例行新聞發布會表示,過去兩周,中美雙方(貿易磋商)牽頭人同意隨協議進展分階段取消加徵關稅,倘若達成首階段協議,應根據協議內容,同步、等比率取消已加徵關稅,這是達成協議的重要條件。

就在首階段貿易協議看來快將「水到渠成」之際,特朗普翌日表示,在關稅問題上,他「沒有同意任何事情,中國希望我方取消」,中方比美方更希望達成協議;假如達成協議,會考慮在艾奧瓦或其他農業州份簽署。侵侵的「澄清」無異為雙方取消已實施的加徵關稅甚至貿談進程都蒙上陰影。

不過,侵侵上周六在出發前共和黨票倉亞拉巴馬州觀看美式足球賽之前對記者指出,美中雙方談判進展順利,認為「如果能達成我們想要的協議,這會是很好的協議」。值得注意的是,侵侵較早前講過,任何協議都必須包括中國承諾購買更多的美國農產品(part of any agreement will be a pledge by China to buy more US agricultural products),可見侵侵念茲在茲是希望藉首階段協議來穩住農業州份的共和黨基本選票,而中國反正每年都要大量進口農產品,對於中美達成首階段貿易協議不妨抱樂觀看法。

講返港股,上周五恒指以27894的全日高位開市後反覆走軟,最低跌至27582水平,收報27651,跌了196點或0.7%。

恒指結束七連升,相信是中美首階段協議的sell on fact效應,畢竟恒指已連續五個交易日在EJFQ的1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂以上運行,短線已頗超買。

上周三「搏拳實錄」提到:恒指已明顯突破以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂,未來幾日或會超買調整,但相信回測27000至27400點的成交量密集區頂部已找到支持,老徐打算到時便加注short put。

此外,恒指連續兩日都未能升穿過去半年累積的27500至27800點的成交量密區頂收市,需要整固才再嘗試突破,加上老徐估計,sell on fact效應短期仍然會發揮作用,現已由一心加注short put改為兩手準備:如果恒指進一步回調至27500點的成交量密集區底附近水平才加注short put;反之,恒指若再次挑戰27800點的成交量密集區頂,便short 即月貼價或28000點call,搭一個short strangle倉(現持有即月27000點short put)。

