港股直擊 即巿股評

或者我今日係比較幸運嘅一個，今朝早9點5分落街等巴士，同住將軍澳區嘅同事先後whatsapp我話比我知路面交通情況，當然仲有唔少得新聞台同事嘅最快交通資訊啦，最最緊要嘅係我老細嗰句：「Due to current traffic situation, colleague who have difficultity in travelling to office can consider to work home and report to your team head」My team head？咪你囉！不過我最後都好好彩，第一班車就上到，如常落車，如常返到公司，如常返埋位坐底開電腦電視睇市，只係心情並非如常。

相信恒指同我同香港市民一樣，事關今朝早開市一早返到公司嘅戰友Jack話我知恒指跌289點，到開市後無幾耐就收到message話跌400點，日線圖上見今日恒指明顯裂口下行，失守250天線(27424點)，依家10點3分，恒指做緊27241點，連10天線(27311點)都無埋，最低暫時見過27206點。其他技術指標如SlowSTC(14,3)同14RSI都明顯向下。

開恒指牛熊證街貨圖睇，喺張檯搵到張廢紙可以計下數時，回頭再望電視機，恒指再創今日新低，喺10點7分做緊27179點，跌471點。呢口價已經殺入牛證第一層街貨27100至27199點，呢度有相當於478張期指。而重貨區就喺26900點，有相當於1784張期指，如果恒指向重貨區下殺的話，即20天線(27011點)同100天線(27013點)率先跌穿，得返條50天線(26600點)喺度。

上星期講到話恒指波幅指數(VHSI)處於低位，反彈機會好高，一旦回升就將會引發一場大波幅嘅走勢，但就未肯定上同落，事關從上個星期牛熊證街貨圖見到，恒指雖然處於近上方熊證區，但惜街貨少；而下方牛證雖然街貨多，但就距離遠，似乎今日都已經明確話到比我哋知個方向，向重街貨打始終有著數。

仲有無心情落場就睇你啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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