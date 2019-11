港股直擊 即巿股評

或者我今日係比較幸運嘅一個,今朝早9點5分落街等巴士,同住將軍澳區嘅同事先後whatsapp我話比我知路面交通情況,當然仲有唔少得新聞台同事嘅最快交通資訊啦,最最緊要嘅係我老細嗰句:「Due to current traffic situation, colleague who have difficultity in travelling to office can consider to work home and report to your team head」My team head?咪你囉!不過我最後都好好彩,第一班車就上到,如常落車,如常返到公司,如常返埋位坐底開電腦電視睇市,只係心情並非如常。

相信恒指同我同香港市民一樣,事關今朝早開市一早返到公司嘅戰友Jack話我知恒指跌289點,到開市後無幾耐就收到message話跌400點,日線圖上見今日恒指明顯裂口下行,失守250天線(27424點),依家10點3分,恒指做緊27241點,連10天線(27311點)都無埋,最低暫時見過27206點。其他技術指標如SlowSTC(14,3)同14RSI都明顯向下。

開恒指牛熊證街貨圖睇,喺張檯搵到張廢紙可以計下數時,回頭再望電視機,恒指再創今日新低,喺10點7分做緊27179點,跌471點。呢口價已經殺入牛證第一層街貨27100至27199點,呢度有相當於478張期指。而重貨區就喺26900點,有相當於1784張期指,如果恒指向重貨區下殺的話,即20天線(27011點)同100天線(27013點)率先跌穿,得返條50天線(26600點)喺度。

上星期講到話恒指波幅指數(VHSI)處於低位,反彈機會好高,一旦回升就將會引發一場大波幅嘅走勢,但就未肯定上同落,事關從上個星期牛熊證街貨圖見到,恒指雖然處於近上方熊證區,但惜街貨少;而下方牛證雖然街貨多,但就距離遠,似乎今日都已經明確話到比我哋知個方向,向重街貨打始終有著數。

仲有無心情落場就睇你啦。

作者阿珊,任財經/投資版傳媒人十幾年,《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證,唔貪心,志在搵餐下午茶。

