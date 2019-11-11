港股直擊 即巿股評

美中達成首階段貿易協議仍存在變數，另外本周港股聚焦騰訊(00700)季績，恒指短期或考驗俗稱牛熊分界的250天平均線支持。

美國總統特朗普周五表明，不贊成撤銷對華加徵的關稅，粉碎中美即將達成協議的憧憬，迅即推低近日創新高的美股，道指曾挫95點，盤中低見27578點；惟消費信心數據回升，紓緩美國經濟衰退憂慮，三大指數仍反覆高收，道指收市反彈6點，報27681點。標指攀升0.26%，收報3093點，再創新高。納指升0.48%，報8475點。本周累計，道指攀升1.2%，為連續第3周造好；標指進賬0.9%，為連續第5周向上；納指上漲1.1%。

金價持續受壓，連續第二日下跌。紐約12月期金收報每盎斯1462.9美元，是今年8月2日以來的收市新低，跌3.5美元或0.24%。全星期計累跌約3.2%，是2017年5月以來最大單周跌幅。紐約及倫敦期油上周五早段交易下跌，午市收復失地，最終高收，是連續第二日上升。全星期計升逾1%。海關數據顯示，中國10月原油進口較去年同期增長11.5%，上升至歷史新高。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股上周五收市價比較，接近全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報59.86元，較本港收市低0.19元；騰訊(00700)ADR收報327.09元。低0.11元，公司將於本周三(13日)公布季度業績；國壽(02628)ADR收報21.12元，低0.13元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.66元，低0.04元；中石油(00857)ADR收報3.95元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.68元，低0.02元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報63.96元，低0.34元；聯通(00762)ADR收報7.65元，低0.03元；中電信(00728)ADR收報3.32元，低0.01元。

ADR港股比例指數報27608，較上周五恒指收市低42點或0.16%。夜市期指收報27602點，跌78點，較昨日恒指收市27651點，低水49點。恒指上周五收報27651點，跌196點或0.7%。恒指短期支持參考250天線約27426點附近。

中國10月通脹高預期，國家統計局公布，10月份CPI按年升3.8%，升至7年高位，高於市場預期升3.4%；10月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年下跌1.6%，跌幅多於市場預期1.5%，按月則升0.1%。

恒指公司上周五傍晚宣布季度檢討結果，恒指成份股沒有變動。恒生中國企業指數將納入中國生物製藥(01177)、華潤燃氣(01193)；剔除中國中鐵(00390)及中國建材(03323)，變動將於12月9日生效。

焦點股份

雅高控股(03313)：公布近期與一名有意認購該公司新股的投資者進行磋商。目前有關磋商正處於初步階段，且集團亦無訂立任何具法律約束力的文件。該股上周五收報9.1元，升2.6元或40%，該股最新獲納入MSCI中國指數成分股。

內地河北房地產開發商中國天保集團(01427)今早在主板掛牌，上市前股價在暗盤市場向上，於輝立交易場收報2.63元，較招股價2.5元，升0.13元或5.2%。