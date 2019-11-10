重要通告 港股直擊

正榮地產(06158)公布，王本龍已辭任執行董事、行政總裁及授權代表之職務，自本月20日起生效。

該公司執行董事兼董事會主席黃仙枝，同日起獲委任為行政總裁，以暫代王本龍職務，直至合適人選獲委任為止。