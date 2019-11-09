即巿股評 港股直擊 中國財經

恒指周五收報27651點，下跌196點，兩天觸及27900點水平均掉頭回落，中美分階段取消加徵關稅的利好因素刺激畫上休止符，並結束跨月「六連升」走勢。

港股呈強，當然是因中美第一階段貿易協議有望快將簽署，儘管目前焦點普遍都集中在大豆採購、互撤關稅，以至人民幣滙價波動之上，然而，被美國總統特朗普指明的開放金融服務市場，悄悄地有更佳進展。

中國國務院周四發布《關於進一步做好利用外資工作的意見》，提出深化對外開放、加大投資促進力度、深化投資便利化改革及保護外商投資合法權益等4個方面共20條政策措施。其中加快金融業開放進程備受關注，因為內地有意全面取消外資的銀行、證券公司、基金管理公司等業務範圍限制，降低外資參與銀行、保險機構和開展業務的准入條件。

對金融機構持股上限亦將放寬，內地計劃於2020年允許壽險等金融公司外資持股比例超過51%，代表海外公司進入保險業的組織形式更加靈活，在合資中不單能夠爭取控股地位，甚至可以獨資經營，增強外資拓展自由度。

中國保險行業鬆綁，擁有跨境服務經驗，尤其是於亞洲營運比較成熟的險企，預期將有力捕捉商機。香港作為主要國際人壽保險中心，近年在內地民眾對保險需求殷切下，早已吸引跨國壽險公司開設國際和地區辦事處，準備在中國市場分一杯羹。

根據香港保險業監管局數字，內地訪客的新造保單保費於2016年達到高峰，涉及727億元，佔個人業務總新造保單保費39.3%，其後兩年屬整固期，至今年首季本港內地訪客新造保單保費已出現回暖趨勢，累計金額128億元，按年上升7.9%；上半年相關保費為263億元，較去年同期多17.9%，反映內地人對海外保單的強勁需求仍然維持。

以本港為主要營運地區的友邦(01299)，受反修例風波影響，第三季香港新業務價值錄得雙位數跌幅，惟內地繼續是未來增長引擎，中央開放金融業的正面效應將逐漸浮現。目前旗下獨資的友邦中國，只能於上海、北京、深圳、廣東、江蘇、天津及石家莊共7個地區銷售；明年友邦有望開拓更多銷售區域。友邦在內地的新業務價值現時約佔三成，往後具進一步提升空間。

宏利(00945)亦是中國金融業對外開放的受益者，公司於內地已作部署，包括1996年與中化集團在上海成立了內地首家合資人壽保險企業中宏保險，佔股權比例達到51%，外資持股限制取消，為宏利加快投入內地市場帶來憧憬。

附【圖】所見，友邦和宏利自恒指10月10日觸底回升期間，分別上漲14.92%及11.77%，明顯跑贏恒指的7.56%升幅。隨着內地金融業逐步改革，兩股或許仍是聰明資金的配置對象。

信報投資研究部

立即試用EJFQ 盡覽獨家內容