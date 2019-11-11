即巿股評 港股直擊

海爾電器(01169)主要從事製造及銷售洗衣機及熱水器，為內地白色家電業的市場領先者。儘管上半年家電市場遇上低潮，集團的兩項業務均錄得穩定增長，其中消費市場進入換機潮，加上洗衣機功能的升級，有助推高產品收入及毛利。

截至6月底止，海爾電器上半年營業額按年下跌2.7%至411.83億元人民幣，純利則升8.2%至18.06億元人民幣。受惠較高毛利率的洗衣機和熱水器業務佔比提升，整體毛利率上漲0.9個百分點至17.8%。

渠道服務業務分部收入下跌4.4%至327.5億元人民幣，主要受到行業下滑和價格戰影響，令空調和彩電品類業務欠佳。不過，其他分部業績表現理想。根據中怡康發佈的上半年數據統計，中國市場洗衣機行業零售額下跌3.9%；惟海爾電器同期洗衣機業務收入增長5.8%至98.5億元人民幣，期內市場份額持續提升，按銷售額增加2.7個百分點至35.6%，按銷售量計則增1.9個百分點至32.3%。

上半年熱水器業務收入上升5.1%至34.5億元人民幣，市場份額進一步擴大，按銷售額計則升1.4個百分點至19.2%，按銷售量上升1個百分點至20.2%。至於物流業務，與阿里巴巴共同打造的日日順物流合資公司，期內分部收入升5.6%至49.1億元人民幣，其中網上家電物流業務增長11%，實體家電物流業務增長4%，實體居家大件業務增長10%。

貿戰緩和有利收入回升

近年集團的線上銷售錄得高速增長，據中期業績顯示，在6月18日的促銷網購活動，海爾線上銷售增長19.4%，遠高於同業，其中洗衣機和熱水器等亦遠超行業增幅。而下周「雙十一」光棍節的來臨，海爾電器可進一步增加線上銷售收入。

中美貿易戰於去年3月展開，目前已經持續近20個月，近期雙方釋出善意，兩國元首正尋覓地點簽署首階段協議，為最終取消加徵關稅鋪路。海爾電器作為洗衣機等家電的主要出口商，貿易戰緩和及停止增加關稅，將有利其未來數季的業績表現。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期海爾電器2019、2020及2021年每股盈利為1.864、1.643及1.835元人民幣，給予12個月目標價26.50港元，相當於今年預測市盈率14.3倍，評級「中性偏好」。