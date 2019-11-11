即巿股評 港股直擊

讀者SIMON問:「留意到近期家電股A股升得幾好（格力、美的等），想問有題材概念支持嗎？港股的家電股哪隻較值博？」

馮宏遠 華晉證券資產管理投資總監

「美的(000333.SZ)及格力(000651.SZ)兩隻A股升幅不俗，其中一個重要原因是美的最近公布業績，其空調業務表現優於市場預期。與此同時，內房銷售似乎並無外界預期般差，這對白色家電提供了不俗支持。雖然本港投資者較少接觸A股，但其實美的及格力兩隻A股值得留意，尤其是前者。對於較偏好港股的投資者，亦有中資家電股可供選擇，例如海信家電(00921)。海信家電及日立早前合組合營公司，該合營公司已開始為海信家電作出盈利貢獻，而第三季盈利貢獻按年增長更達19%。在A股白色家電股有上升趨勢下，投資者可考慮於該股回落至8.4元左右時買入，目標價年底看約9.5元。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「今年內地首三季GDP按年增6.2%，而第三季僅增6%，創有紀錄以來最低。經濟增長放緩，家電股自然首當其衝，但組內股份走向似呈兩極，個人較推介海爾電器(01169)。該股主要製銷洗衣機及熱水器，為國內白色家電的領導者。儘管上半年家電市場遇上低潮，該股中期業績交出優於同業的成績，而下半年有穩定消費政策的推出，料有助全年業績表現。另外，近年集團的線上銷售成績不俗，在618促銷網購活動，線上銷售增長19.4%，遠高於同業；而即將迎來「雙十一」光棍節，可成為股價進一步上升的催化劑。海爾現價預測市盈率12.5倍，略高於其他本港上市的家電股，但考慮到其業績表現較佳，以及旗下產品進入換機潮，可享有較高估值。」

羅崇博 信報首席分析員

「家電A股近期轉熱主要是國資委的格力集團將所持格力電器的15%股權轉讓予高瓴資本，混改題材刺激格力股價急升。另外，每年內地「雙十一」臨近，相關消費概念包括家電股往往都能吸引資金追捧，不過行情快過，選股應返回基本面。本港上市的內地家電股選擇不多，白色家電以龍頭的海爾電器質素較好，產品多元化，勢頭能量亦已轉強，現價可作中線部署。此外，海信家電亦有望追落後，同樣是「港股通」範圍，公司首三季錄得純利13.49億元人民幣，增長17.6%，財務狀況良好，估值合理，預測市盈率只有5.8倍，預測息率逾5厘，現價剛重越250天線，若能企穩，勢頭能量有望在短期內由弱轉強，可分段收集持有。不過若作中長線投資，仍以較受外資青睞的A股行業龍頭包括美的集團(000333.SZ)、格力、海爾智家(600690.SH)、蘇泊爾(002032.SZ)及老板電器(002508.SZ)較秤先。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。