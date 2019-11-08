市場擔心中美貿易戰進展，港股連升六日後，今日急吐近兩百點，成交金額796.7億元。
北水淨入下降，由昨日8.73億元，降至3.96億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。
今日挫4%的美團(03690)，依然是北水淨入最多個股，全日有淨買7.21億元；瑞聲(02018)首三季純利跌近47%，今日錄428萬元淨買；但騰訊(00700)有1.41億元淨走；中興(00763)有1981萬元淨走。
工行(01398)有1.52億元淨買；中太平(00966)有8392萬元淨買；但建行(00939)則2.33億元淨沽，為今日最多淨走個股；招行(03968)則有1.15億元淨沽。
藥股方面，藥明生物(02269)有1.74億元淨買；中生製藥(01177)則有5753萬元沽。
至於吉利(00175)、萬洲(00288)和海底撈(06862)，全日分別有4795萬元、3527萬元和3377萬元淨買。
另外，融創(01918)則有1.11億元淨沽。
「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、美團、騰訊、工行、融創、萬洲、招行、瑞聲、中太平及藥明生物。
至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為美團、騰訊、萬洲、融創、瑞聲、藥明生物、中生製藥、海底撈、吉利及中興。