港股直擊 即巿股評

隔晚美股創收市新高，不過美國白宮內部據報強烈反對取消對中國的加徵關稅，加上恒指連升6日累升後呈技術超買，投資者趁高獲利，拖累港股今日收市回吐近兩百點。

恒指高開47點報27894，已為全日高位所在，未能升穿昨日創出的逾三個月高位27900點，之後獲利盤湧現，大市掉頭下跌，上午最多跌174點，恒指中午跌121點。A股午後向下，拖累港股跌穿上午低位，恒指最多挫264點，低見27582，仍守於250天線(約27414)之上。恒指最終收報27651點，跌196點或0.7%；國企指數造10882，跌53點或0.5%。大市全日成交796.7億元。

恒指終止連升六日走勢，全個星期升550點或2%；連升兩周累漲983點或3.7%。

中方昨日稱中美同意按協議進展、分階段對等取消加徵關稅，但路透引述消息人士指出，白宮內部對此表示強烈反對。

內地股市今日先升後跌，滬指受制三千點關，收市跌0.49%報2964點，但仍能連升3個星期，累計升0.9%。

藍籌股跌多升少，騰訊(00700)拖累大市收跌1.9%；連日遭北水力沽的建行(00939)跌1.4%；石藥(01093)及中生製藥(01177)吐逾2%。瑞聲(02018)中午公布首三季純利跌近四成七，午後甫開先後升，高見54.9元，見六個半月高位，收市跌0.5%。「三桶油」以中海油(00883)升1.3%表現最好。中國海外(00688)跌1.3%，全周則升7.1%，為表現最好藍籌，公司首10月銷售額按年增27%。蒙牛(02319)挫2.4%，全周跌5.2%為表現最差藍籌。

焦點板塊

汽車股：今日跑出，比亞迪(01211)夥豐田組合營，研發純電動車，收升3%，為升幅最大國指成分股；長城汽車(02333)上月銷量年增4.5%，收升3.6%；廣汽(02238)揚3.5%；東風(00489)升2.1%；吉利(00175)升1.8%，為表現最好藍籌。汽車零件股亦炒上，業績理想的德昌電機(00179)今日再升7.8%；耐世特(01316)炒高7.8%。

本地股：地產股今日受壓，恒地(00012)跌2.6%，為表現最差藍籌；新世界(00017)挫1.9%；新地(00016)跌1.3%；港鐵(00066)跌1.6%。

MSCI執位股：MSCI明晟今早公布半年度檢討結果，MSCI香港指數則沒有納入股份，但剔出4隻股份。遭剔出的希慎興業(00014)跌1.4%；美高梅中國(02282)挫3.3%；香格里拉(00069)收市僅跌0.1%。九龍倉(00004)遭剔出香港指數，但獲納入MSCI中國指數，股價收升1.2%。雅高控股(03313)獲納入MSCI中國指數，收市急升四成。平安好醫生(01833)、翰森製藥(03692)、信達生物(01801)及雅生活服務(03319)亦獲納入MSCI中國指數，收市分別跌1.4%、升1.8%、升2.5%及跌0.6%。

焦點股份

恒指季檢將於今日收市後公布，「染藍」熱門之一的美團(03690)今日受壓，收挫4%報94.6元，成交逾30億元。另一染藍大熱的安踏(02020)曾創上市新高，收市倒跌0.2%報78.4元。

新股：今日有6隻新股同日首掛，收市表現不一。獲超額認購267倍的康德萊醫械(01501)收報27元，較招股價高三成；信基沙溪(03603)收報1.3元，亦較招股價高出30%；東曜藥業(01875)收報6.26元，較招股價低4.4%；新加坡最大的拆除服務供應商BENG SOONMACH(01987)收報0.5元，與招股價持平。香港外牆工程公司益美國際(01870)收報1.42元，較招股價高出46.4%。

利福(01212)：旗下崇光舉行速銷活動，市場憧憬有望刺激銷售，帶挈股價一度攀升6.9%，收升漲3.4%。

日清食品(01475)：季績公布後受壓，今日再跌4.9%，成交增至逾億元。大和把日清的投資評級降至「持有」。