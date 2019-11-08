港股直擊 即巿股評

今日有6隻新股同日首掛，收市表現不一。

獲超額認購267倍的康德萊醫械(01501)，早段曾高見30元，較招股價20.8元升44.2%，之後回順，低見26.35元，收市報27元，較招股價高6.2元或29.8%，成交8.99億元。以收市價及不考慮手續費，一手200股賺1240元。

內地酒店用品公司信基沙溪(03603)早段低見1.11元，之後發力向上，高見1.37元，收報1.3元，較招股價1元高出30%，成交1.09億元；一手3000股賬面賺900元。

東曜藥業(01875)以招股價下限6.55元定價，開市價報6.43元，已為全日高位，低見6.02元，收報6.26元，較招股價低4.4%，成交1.65億元；一手400股蝕116元。

新加坡最大的拆除服務供應商BENG SOON MACH(01987)，以下限0.5元定價，早段曾衝高至0.68元，收市報0.5元，與招股價持平，成交1億元。

香港外牆工程公司益美國際(01870)獲超額認購逾19倍，以下限0.97元定價，早段低見0.86元後拗腰抽升，午後高見1.63元，較招股價高68%，收報1.42元，較招股價高46.4%，成交1.24億元；一手2500股賺1125元。

石油管制造商達力普控股(01921)以招股價下限1.59元定價，開市報1.59元，高見1.65元，低位為1.47元，收報1.53元，較招股價低3.8%，成交5896萬元；一手2000股蝕120元。