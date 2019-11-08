熱門：

今日 15:50 即巿股評 港股直擊

【短線出招】炒股不炒市仍感覺良好

放大圖片

恒指連升六日累飆1179點，14天RSI升至72，短線市寬升至9月中以來最高，回吐亦合理。此輪升浪始於10月11日施政報告放寬樓按，若以10月10日低位(25521點)量度，升至昨日的27900，累漲2378點，若升幅回調黃金比率0.236倍，支持位在27339，即目前10天線與250天線之間；下一個支持是0.382的26992，即回補本月初上升裂口27102，亦接近100天線水平。拋物線SAR最新仍未出現反手造淡訊號，要睇實。

炒股不炒市仍然感覺良好，維持鎖定股價近期創出20日新高，股價高於10天線，而10天高於20天，20天高於50天線，配合成交比率，以及股價低於250天線，主要估值區間低於中位數，結果你會找到股價早前落後，最新重組升勢，有復甦概念股份。最近篩到而表現最好的是德昌電機(00179)，兩日已最多累漲兩成一，其他仍可以留意的包括建滔系、中通服(00552)、理文造紙(02314)、福耀玻璃(03606)、南航(01055)、國航(00753)，招商局港口(00144)、中國太平(00966)，以及今日升逾7%的耐世特(01316)。

另外，隊友陳鎮強較早前在《帶眼識股》分析過的互太紡織(01382)亦類似這種走勢及估值情況，亦有望勢頭能量短期轉強，本月21日公布中期業績，料有平穩增長，若業績有驚喜有機會突破6.2元蟹貨阻力。

炒股多年，基本上我是沒有長期愛股的，「炒股最忌是善忘，成功是一種習慣」，EJFQ系統可以幫大家養成良好習慣。對我而言，股票沒有天長地久，情意結很易形成confirmation bias；相反，炒股要懂得記仇，一次不忠，百次不用，盡量遠離衰股。

羅崇博 (杜比)

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads