即巿股評 港股直擊

恒指連升六日累飆1179點，14天RSI升至72，短線市寬升至9月中以來最高，回吐亦合理。此輪升浪始於10月11日施政報告放寬樓按，若以10月10日低位(25521點)量度，升至昨日的27900，累漲2378點，若升幅回調黃金比率0.236倍，支持位在27339，即目前10天線與250天線之間；下一個支持是0.382的26992，即回補本月初上升裂口27102，亦接近100天線水平。拋物線SAR最新仍未出現反手造淡訊號，要睇實。

炒股不炒市仍然感覺良好，維持鎖定股價近期創出20日新高，股價高於10天線，而10天高於20天，20天高於50天線，配合成交比率，以及股價低於250天線，主要估值區間低於中位數，結果你會找到股價早前落後，最新重組升勢，有復甦概念股份。最近篩到而表現最好的是德昌電機(00179)，兩日已最多累漲兩成一，其他仍可以留意的包括建滔系、中通服(00552)、理文造紙(02314)、福耀玻璃(03606)、南航(01055)、國航(00753)，招商局港口(00144)、中國太平(00966)，以及今日升逾7%的耐世特(01316)。

另外，隊友陳鎮強較早前在《帶眼識股》分析過的互太紡織(01382)亦類似這種走勢及估值情況，亦有望勢頭能量短期轉強，本月21日公布中期業績，料有平穩增長，若業績有驚喜有機會突破6.2元蟹貨阻力。

炒股多年，基本上我是沒有長期愛股的，「炒股最忌是善忘，成功是一種習慣」，EJFQ系統可以幫大家養成良好習慣。對我而言，股票沒有天長地久，情意結很易形成confirmation bias；相反，炒股要懂得記仇，一次不忠，百次不用，盡量遠離衰股。

羅崇博 (杜比)