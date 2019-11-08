瑞聲科技(02018)中午公布截至9月底止首三季股東應佔溢利14.65億元人民幣，按年跌46.75%。股價午後甫開即挫3.2%，之後強力拗腰，一度倒升5.9%，高見54.9元，見六個半月高位。截至1時27分，股價升0.1%報51.8元。
單計第三季，瑞聲錄得盈利6.95億元人民幣，按年跌28.57%。收入50.12億元人民幣，按年升2.94%。
瑞聲首三季毛利率減少8.5個百分點至28.4%。
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