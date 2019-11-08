熱門：

今日 14:34 港股直擊 即巿股評

【異動報】瑞聲午後曾倒升近6% 上季收入按年升3%

放大圖片

瑞聲科技(02018)中午公布截至9月底止首三季股東應佔溢利14.65億元人民幣，按年跌46.75%。股價午後甫開即挫3.2%，之後強力拗腰，一度倒升5.9%，高見54.9元，見六個半月高位。截至1時27分，股價升0.1%報51.8元。

單計第三季，瑞聲錄得盈利6.95億元人民幣，按年跌28.57%。收入50.12億元人民幣，按年升2.94%。

瑞聲首三季毛利率減少8.5個百分點至28.4%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads