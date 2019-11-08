即巿股評 港股直擊

港股自企穩於26500點水平後，頭也不回地挾高，在27700點之上橫行整固，不但大幅拋離10天、20天、50天及100天線，更連續四個交易日企穩於250天線之上。然而投資者應密切留意，大市是否有力繼續留守於牛熊分界線之上。大市氣氛好轉，惟不少股份仍然大幅落後於牛熊分界線，當中尤以兩隻石油孖寶中石油(00857)及中石化(00386)為甚。

中石油及中石化昨日收報3.97元及4.69元，而兩者之250天線分別位於4.54元及5.4元，較牛熊線低出12.6%及13.1%。至於筆者早前推介的中國神華(01088)，現時仍較250天線約16.58元低出3.5%。事實上，筆者過去兩周一直建議投資者耐心等候，神華亦於本周二以一支大陽燭突破，一舉升穿10天、20天、50天及100天線，目標價16.5元相信很快達標。

空巴持股增至5%

至於筆者在上周文章《5G概念股 毋忘中通服》一文已建議投資者在4.75元買入中通服(00552)，並以5.5元作目標，僅兩個交易日即本周一(11月4日)已高見5.55元，升穿目標價有餘，投資者袋袋平安。不少股份累積一定升幅，無貨在手要追入的話，風險難免較大，建議投資者繼續以槓桿方式低吸實力藍籌及國企股為目標。若非指數成份股，注碼及槓桿比例應略為降低。

要留意谷底回升的股份，不妨選擇中航科工(02357)，截至今年6月底止半年，中航科工純利按年增長7.3%至6.41億元人民幣，每股盈利0.1027元人民幣；期內收入增長24.3%至179.58億元人民幣。中航科工半年業績理想，主要由於航空整機及航空零部件業務收入增長。截至6月底止，中航科工毛利增加21.7%至38.98億元人民幣，毛利率則微跌0.5個百分點至21.7%。

中航科工業務主要分航空整機、航空零部件及航空工程服務，三大業務今年上半年收入分別較去年同期增長40.6%、22.1%及1%，至63.5億元、91.16億元及24.92億元人民幣。今年上半年，中航科工將旗下洪都航空及洪都集團進行資産重組，同時透過收購中航直升機，進一步加強直升機製造業務。

集團於去年12月21日，以每股4.9元向不少於六名承配人配售2.79億股H股，相當於擴大後已發行股本約4.47%，集資淨額約13.46億元，主要用於投資航空產品、航空科研院所產業化項目及航空產業軍民融合基金，以及收購航空業務股權或航空資產。值得注意的是，第二大股東空中巴士(Airbus)當時亦承接了3734.6萬股，現時其H股持股量增加至3.12億股或5%。

走勢喘穩谷底回升

中航科工昨日收報3.77元，現價相對今年預測市盈率(P/E)約16.5倍，估值未算吸引，惟現價仍較去年配售價低水超過兩成，博其重回配售價，潛在升幅已達三成。中移科工年內高位見於2月26日約5.61元，惟其後卻一直保持在下降通道運行，至10月24日低位3.6元計，整個跌浪的調整幅度高達35.8%。

過去七個交易日，中航科工走勢開始喘穩，並重上10天及20天線，本周三更高於20天線之上收市，反映集團最壞情況已過。較保守的投資者可待其回至10天線約3.72元始作吸納，首站先以今年9月中高位約4.3元作目標。如能升穿並企穩，目標價可上調至4.5元。