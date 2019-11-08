即巿股評 港股直擊

有關中美貿易談判進展嘅消息日日新鮮，噚日先話中美願意喺首階段協議簽署後，雙方同步撤銷關稅，以利續後談判得以順利進行。因為呢個消息，隔晚港股午後倒升，期指更一度逼近二萬八大關。不過剛剛又傳出白宮內部強列反對撤對華關稅，加上港股已連升6日，而今日又係周末前夕，今早有缸邊友趁高獲利，港股半日跌逾百點。

恒指高開47點報27894，已經係半日高位，可惜未有升穿昨日高位27900點，其後有獲利盤沽貨，即使A股上升，港股亦無福消受。大市掉頭下跌，恒指最多跌174點，低見27673，不過支持位好似又稍為推高至27600水平，大市跌幅收窄，最終恒指半日收報27726，跌121點；國企指數中午收報10913，跌22點。

話咗騰訊(00700)一日上唔番340元，340元至350元之間阻力甚力，睇怕要捱到下周季績公布先有轉機，但家下係危係機仍未知，只係睇倒騰訊呢期都係跑輸大市。其他重磅藍籌股亦受壓，不過講真沽壓唔算嚴重，半日跌幅有限。

唔知大家有無留意到，近日每當個市回氣嘅時候，汽車股總係逆市跑出，完全唔知咩玩法。今日整個板塊均見逆市上升，但阿Man長氣都要提醒大家，呢個板塊暫時未算得上復活，只不過銷售數未有改善，但實際上仍存隱憂。只不過技術上面，整個板塊走勢都已轉強係事實，值唔值得追入，阿Man仍有保留，反正錯過咗的話，寧願睇番內險股。

MSCI經過檢討之下，已決定納入A股繼續擴容，內地股市做好，估計A股今年餘下時間走勢可回勇，內險股料可直接受惠。不過留意表現較為落後嘅中國太保(02601)，集團喺財險保費收少嚟睇，增長勢頭仍然強勁，現價估計又唔算高，值得睇高一線。

阿里巴巴回歸港股已落實，由於係第二上市關係，可以省卻路演呢一部份，其實睇番阿里巴巴喺過去大半年，走勢一直跑贏騰訊，家下阿里回歸港股，料可吸引內地資金追捧。雖然阿里集資額略為縮水，但繼百威亞太(01876)之後，再有百億美元集資額嘅阿里巴巴回流，港交所(00388)今年應再蟬聯全球新股集資額冠軍，港交所股價今日逆市上升亦有其道理，料可向260元首個目標進發，一旦升破260元，下一目標自然係向280元較大阻力位挑戰。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)