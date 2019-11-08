即巿股評 港股直擊

面對人口老齡化持續、居民人均收入持續上升、醫療開支不斷擴大，中國醫療醫藥行業的巨大發展機遇與挑戰並存。近年備受關注的抗癌新藥研發更被視為市場藍海，不少具實力的藥企已準備就緒進入這個極具增長潛力的領域，而於11月8日上市的東曜藥業(01875) 更被視為此領域的明日之星。早前招股價為6.55至7.55元，以下限價上市，筆者將此股經股權分佈整理後，留意仍有不少於15名上市前股東。

計出潛在升幅具吸引力

論到他們的成本價，留意本身最大持份的兩名股東晟德大藥廠和Vivo Capital分別已佔權30.45%和16.01%，卻仍以基石投資者身份進一步認購股份，令原本同是約2.6650元之成本價，分別提升至約2.8000和3.1000元，暗示看好上市後股價表現。另可留意上市前股東有五名成本價不少於4.93元，介乎4.9336至4.9699元，相對上市價6.55元折讓僅約24%，低於五成反映上市價定位不算高。普遍較成本價高一倍，上市前股東才存在離場誘因，預算上市初期股價可望上試9.94元，較6.55元產生潛在升幅不少於51.56%。喜歡作中長線投資，又見股價較上市價不高於兩成，值得大家留意及進場。

已建三個先進技術平台

集團是一間臨床階段生物製藥公司，致力於開發及商業化創新型腫瘤藥物及療法，擁有針對各類癌症的綜合性在研腫瘤藥物組合，當中包括多種單克隆抗體(mAb)、抗體偶聯(ADC)、溶瘤病毒藥物及特種腫瘤藥物 (如脂質體藥物)。集團的全面產品系列包括7種在研生物藥 (包括核心藥物TAB008、mAb藥物TAD011及TAB014、ADC藥物TAA013、TAY018、TEP118及TVP211) 及5種在研化學藥物 (包括TOZ309、TOM312、TIC318、TID214及TIO217)，其中11種為內部開發藥物。集團已建立三個先進技術平台 (即治療性單克隆抗體及ADC技術平台、以基因工程為基礎的治療技術平台及創新給藥技術平台)，以開發不同類型的腫瘤藥物。

致力成為抗癌領域專家

集團已經於蘇州建立研發中心，並在上海張江高科技園區設有專門的研究團隊，專注於早期發現，加強與其他創新腫瘤藥物公司的合作能力。除了國策落實要求建立完善抗癌藥物臨床綜合評價體系、加快境內外抗癌新藥註冊審批、促進境外新藥在境內同步上市之外，亦將大力推動實現臨床急需、必需且金額佔比大、用藥負擔重的抗癌藥仿製藥替代。換言之，東曜藥業計劃於未來兩年在中國市場推出的在研生物藥兼核心藥物TAB008 (一種目前於內地獲批用於治療非鱗狀非小細胞肺癌 (nsNSCLC) 及轉移性結直腸癌 (mCRC) 的貝伐珠單抗生物類似藥) 將可緊抓時機，搶攻市場。

形成內生強大協同效應

雖然TAB008並非市場目前唯一的貝伐珠單抗生物類似藥，但致力成為中國領先抗腫瘤領域醫藥專家的東曜藥業將可以此為基石，於未來推出更多新藥，以覆蓋更廣泛的適應症。而根據弗若斯特沙利文的資料，2018年中國貝伐珠單抗市場規模達到32億元 (人民幣‧下同)，預計2024年將增長至142億元，年複合增長率為28.2%；其中，貝伐珠單抗生物仿製藥市場規模於2024年將達72億元，2019至2024年間的複合年增長率為224.5%，整體市場規模將有望與原研藥阿瓦斯汀分庭抗禮。基於龐大的市場需求預期，擁有全面的產業價值鏈能力的藥企將有最大的能力穩得機遇。因為這些藥企可以包攬從研發、臨床測試、製造及商業化的整個過程，形成內生的強大協同效應，而東曜藥業正是目前港股唯一一家具此能耐的抗腫瘤專家型藥企，業務增長潛力令人憧憬！

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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