港股直擊 即巿股評

傳白宮內部強烈反對撤對華關稅，加上港股連升6日後，投資者趁高獲利，累港股今早回吐過百點。

恒指高開47點報27894，更是今早高位所在，也未能升穿昨日高位27900點，之後獲利盤湧現，大市掉頭下跌，最多跌174點，低見27673，低位卻有買盤吸納，大市跌幅收窄，最終恒指半日收報27726，跌121點或0.44%；國企指數中午收報10913，跌22點或0.21%，成交金額428億元。

中方昨日稱中美同意按協議進展、分階段對等取消加徵關稅，但路透引述消息人士指出，白宮內部對此表示強烈反對。

藍籌股整體受壓。騰訊(00700)跌1.1%；友邦(01299)跌0.2%；滙控(00005)走低0.2%；聯通(00762)是表現最差藍籌，中午挫2.2%。

焦點板塊

汽車股：今早跑出，比亞迪(01211)夥豐田組合營，研發純電動車，半日揚3.7%，為升幅最大國指成分股；長城汽車(02333)上月銷量年增4.5%，半日升3.8%；廣汽(02238)揚5.4%；東風(00489)升1.9%；吉利(00175)揚2.6%。連帶汽車零件股亦炒上，業績佳的德昌(00179)，中午再飆8.2%；耐世特(01316)炒高7.8%；敏實(00425)升1.4%。

本地地產股：今早受壓，新世界(00017)跌1.5%；長實(01113)跌0.4%；新地(00016)降1.1%；信置(00083)下滑0.8%；恒地(00012)跌2.1%；遭剔出MSCI香港指數希慎(00014)，中午跌1.4%；太地(01972)則跌1.2%。

焦點股份

利福(01212)：旗下崇光舉行速銷活動，市場憧憬有望刺激銷售，帶挈股價一度攀升6.9%，高見8.93元，半日造8.71元，仍漲4.3%。

雅高(03313)：獲納入MSCI中國指數，中午大升16.6%，成交有3280萬元。