重要通告 港股直擊

瑞聲科技(02018)公布，截至9月底止首三季股東應佔溢利14.65億元(人民幣‧下同)，按年大跌46.75%。每股基本盈利1.21元。

今年首三季，收入125.79億元，按年跌5.37%。毛利35.68億元，按年跌27.17%；毛利率跌8.5個百分點至28.4%。

單計第三季，瑞聲錄得盈利6.95億元，按年跌28.57%。收入50.12億元，按年升2.94%。毛利14.83億元，跌17.79%；毛利率跌7.5個百分點至29.6%。

瑞聲指出，在聲學業務方面，第三季的收入和毛利率繼續改善，收入按季增長29%至23億元，毛利率按季提升6.1個百分點至33.3%。由於受到第一季業績的拖累，今年首三季，聲學分部收入按年下降13%至59億元，毛利率下跌6.6個百分點至31.3%。

電磁傳動及精密結構件業務第三季的收入按季增長37%至21億元，毛利率提升2.6個百分點至29.5%。但同樣因為一季業績的拖累，今年首三季，分部收入按年下降4%至52億元，毛利率按年下跌9.1個百分點至29.5%。

光學業務方面，收入按年增長80%至3.13億元，今年首三季收入按年增長76%至7.3億元。未來管理層將持續在擴大生產能力，提升良率以及爭取更多高規格產品訂單方面發力，有望在2019年年底單月出貨量突破6000萬。

微機電系統器件業務於第三季，板塊收入按年增長8%，按季增長28%。