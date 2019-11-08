即巿股評 港股直擊

噚日朝早11點15分時，見港交所(00388)5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到嚴重超賣位；11點30分先叫見到準備回升，呢段時間最好就係走咗隻(61275)，按當時(61275)高低位做過$0.115/$0.106，平均賣出價$0.1105，對比平均買入價$0.1015，都叫做有8.9%賺幅；一句講晒：袋咗落袋先至係錢。

真係架，話說噚日去咗開咗個馬會網上戶口，其中一個迎新禮物就係要你六合彩、馬同波各買一次，集齊呢「三個印花」就可以換到一張「H」頭字嘅$50雪糕coupon。一班同事自不然就魔鬼上身啦，但可惜呢兩樣嘢我根本就完全唔識，於是就向我家老爺求救，如是者噚晚佢叫我買$10曼聯，今朝起身就變咗$13.4啦，唔好睇少$3.4，講緊嘅係34%嘅賺幅。

玩完波又再睇返個市啦，依家9點58分，恒指開咗市，今朝開市升47點，做27894點，暫時最高...都係開市呢口價喎，不過到依家就倒跌緊92點，做緊27755點。

日線圖上今日喺第五個交易日恒指粒燭穿過咗保歷加通道頂部，呢串魚蛋點都落唔到去，似乎最主要嘅原因係恒指現價始終都係靠近熊證街貨區，最貼價熊證街貨層係27900至27999點，呢度有相當於272張期指，而再上多100點，即28000至28099點就已經係重貨區，呢度就只有980張期指。

至於牛證街貨方面，大家都好一面倒支持最貼價牛證26900至26999點呢層，事關呢一層有相當於1549張期指，好明顯亦都係重貨區啦，以頭先mark低恒指做緊27755點計，其實心算都知道大市現水平係靠近熊證，就當只計去到熊證街貨門口(27900點)位，都只係相差145點。假設今日又唔知邊個失心瘋，又放啲風吹貿易戰無事啦，中美呢兩公婆「床頭打交床尾和」嘅話，唔好話收復失地，倒升殺熊都仲得呀。

但當未有呢啲風出嚟，或者啲風都只係一陣陣(即個消息流流地)嘅話，就真係唔好咁老定個市依家一定會無事無幹，繼續升到上28000點，宜採且戰且走嘅方法，盡量用輪唔用證，以免大市忽然作技術回調而被殺死；留意番，恒指波幅指數(VHSI)已經處於嚴重超賣水平，似乎大市將會捲起一場風暴。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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