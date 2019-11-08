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今日 09:06 即巿股評 港股直擊

【個股分析】美團目標110元

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昨日恒指全日升158點，收27847點，國指升75點或0.7%，報10935點。大市成交額778.47億元。市場氣份近期已逐漸轉佳，因中美貿易談判已見進展，惟筆者向來擔心美國總統特朗普「出爾反爾」，故近期入市仍需謹慎，宜採取候低吸納優質股的策略。

選股方面，建議可留意美團(03690)，該公司截至今年6月底止，中期虧損收窄至5.54億元(人民幣．下同)，去年同期虧損287.57億元，每股虧損0.1元，不派中期息。另今年上半年收入按年升58.95至418.77億元，毛利按年115%至130.1元。

事實上，今年第二季此股已轉虧為盈，期內溢利約8.8億元，而去年同期虧損77.06億元，收入更按年增逾五成至227億元。預計第三季收入將會較第二季更佳，相信全年業績會為投資者帶來驚喜。此股已被納入港股通，市場更預期此股有望日後躋身恒指成份股。

近日美國再受北水追捧，周三再流入近3.5億元，相信這是支持股價上升的原因之一，料其一浪高於一浪的走勢仍會持續，建議可候96.6元買入，目標110元，跌穿94元止蝕。

麥振威
證監會註冊編號:(AEK 141)
富昌金融集團聯席董事
＊　筆者無持有上述股份任何權益

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