港股直擊 即巿股評

美中同意逐步取消加徵關稅，市場入市信心恢復，美股創新高。亞太股市今早造好，港股連升六日後，短期仍有望反覆挑戰二萬八關。

隔晚道指最多升282點，高見27774點，創歷史新高，收報27674點，升182點或0.66%；納指高見8483點創新高，收報8434點，升0.28%。標普500指數創新高，收報3085點，升幅0.27%。

中國表示，已與美國達成協議，分階段取消加徵的關稅；中國的新華社亦表示，北京方面也在考慮解除美國禽肉對華出口限制；刺激美股早段造好，三大主要指數齊創歷史新高；但午後升幅收窄，因為路透社引述消息人士指，白宮取消對華關稅的計劃面臨內部反對，但尚未作出最終決定。

再有美國企業業績帶來好消息，晶片股高通第三季純利和收入均好過預期，今季收入指引之中位數高於市場預期，反映5G技術可能刺激智能手機需求；高通股價升6.3%。費城半導體指數升0.7%。

國際金價急跌，紐約12月期金收報每盎斯1466.4美元，大跌26.7美元或1.8%，是超過三個月的收市新低。

美中緊張貿易關係持續緩和，利好油價表現。紐約12月期油收報每桶57.15美元，升80美仙或1.42%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.17元，較本港收市低0.03元；騰訊(00700)ADR收報334.34元，高0.74元；國壽(02628)ADR收報21.27元，低0.13元。「三桶油」個別走，中海油(00883)ADR收報12.5元，低0.04元；中石油(00857)ADR收報3.98元，高0.01元；中石化(00386)ADR收報4.69元，無升跌。 至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.11元，低0.14元；聯通(00762)ADR收報7.8元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報3.36元，低0.01元。

ADR港股比例指數報27808，較周四恒指收市低39點或0.14%。即月恒指夜期收報27938點，升110點，高水91點。恒指昨日午後高見27900，創7月底以來逾三個月高位，收報27847，升158點或0.57%，連升六日累飆1179點，14天RSI升至72，呈技術超買。

恒指季檢結果將在今日收市後公布，並於12月6日收市後生效。摩通早前發表報告指，恒指快速納入新規則今年12月實施，美團點評(03690)有機會獲納入為恒指成分股，而瑞聲(02018)則或被剔出。另外，市值超過2000億元的安踏體育(02020)亦是今次「染藍」大熱。

焦點股份

太古(00019)：發盈警，估計全年整體經常基本溢利按年會下跌。太古表示，由於本港示威活動繼續令到旗下國泰航空(00293)及集團旗下商場零售銷售額繼續受到影響。

聯想集團(00992)：截至九月底止的季度純利2.02億美元，按年上升兩成；期內收入上升1%；毛利率上升2.7個百分點，至16.1%。集團相信未來能夠受惠5G發展，計劃推出首款5G個人電腦。

長城汽車(02333)：公布十月份汽車銷量11.5萬台，按年升約4.5%；首十個月汽車銷量為83.9萬台，按年上升6.6%。

今日將有6隻新股上市，當中暗盤表現不一，6隻新股當中，較受注視的是康德萊醫械(01501)，獲超額認購267倍，暗盤價較招股價20.8元升逾兩成。內地酒店用品公司信基沙溪(03603)暗盤價升約四成。新加坡最大的拆除服務供應商BENG SOON MACH(01987)獲超額認購逾25倍，以下限0.5元定價，暗盤價大致持平。東曜藥業(01875)以招股價下限6.55元定價，暗盤價收市倒跌。香港外牆工程公司益美國際(01870)獲超額認購逾19倍，以下限0.97元定價，暗盤價升約一成七。石油管制造商達力普控股(01921)只獲超額認購1.5倍，招股價1.59元，暗盤價升約半成。