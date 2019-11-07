即巿股評 港股直擊

特首林鄭昨宣布推出新一輪共16項措施，其中讓港人北上大灣區購房免除若干限制，短期對大灣區經濟刺激有限，但長線就較利好而細節有待出台，友人來電問內地房股前景睇法如何？其實除大灣區內房股外，另一受惠亦會是內銀股，因按揭生意肯定會多了。

內房內銀保險類同樣受惠

早在年初時已聽到內銀高層指出港客於大灣區購房可在港作按揭，當時暗示年中可推出該計劃，但等了又等仍未有消息，可能近期香港問題而推遲上架，由昨天特首公布惠及港人北上大灣區置業公布後，相信內銀會很快配合推出計劃，初期北上購房未必太熾熱，但當醫療配套、港府津貼金等亦能於區內享用與收取，可能慢慢就會形成於大灣區作第二家園，到時搵食就返香港，放工就過關北上。

延續九金十銀銷情

內地銷房自八月開始火熱，多隻內房股價同時見底回升，至今平均亦有近兩成進賬，於多間公布銷售數字情形來看，股價升幅背後確有實質支持，現時內房普遍市盈率仍只維持5至8倍左右，息率就略為3至4厘之間，論息率就未算吸引，若論全年業績增長就以現時來看應該可以交出滿意成績。其中時代中國(01233)一直主打於大灣區為主，股價亦往往走先其他同屬主打該區的公司。日後港府政策方便港人北上購房時，或特別針對建一個香港式的社區吸引購買亦不定，總之於大灣區土地儲備較多可能亦較着數，其中幾隻內房士儲佔比於大灣區較重的有時代中國、佳兆業(01638)、龍光地產(03380)、越秀地產(00123)等，讀者有時間返查近月內房公布的按月銷售報告、就不難發現大多於第三季業績已超越去年成績，惟一直困擾內房的是債務違約問題，至今看來該擔憂仍在可控範圍。

內房股有買盤

市場最新對中美關係憧憬會有緩和，外圍股市做好港股焦點應該轉落在科技股身上，今天交易時段市場焦點就落於內銀、保險及醫薬股類，內房連升多時略有個別股份出現回吐，但整體內房交投亦未見冷清，其中上月21日配股之華潤置地(01109)亦錄得跟大市同步六連升，今天股價亦較配股價升回近5%收市，配股消息於大市回暖已消化得七七八八，若內房股回吐不妨考慮靜靜買入，待特首林鄭公布港人北上方便購房細節出台，估計到時大灣區內房股有新一輪炒作，現在及早部署迎接政策做出來的一輪升浪。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融行業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。