港股直擊 即巿股評

中美同意按協議進展取消關稅，刺激恒指連升六日，全日升158點或0.57%，收27847，大市成交額778.5億元。

北水比上日顯著增加，由昨日9910萬元，大幅增加至8.73億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股美團(03690)依然是北水淨入最多個股，全日有5.41億元淨買；中芯(00981)也錄2859萬元淨入；騰訊(00700)錄2375萬元淨流入；金山軟件(03888)有1084萬元淨買；中興(00763)也錄261萬元流入，但舜宇(02382)錄1.04億元淨沽。

金融股方面，太保(02601)全日有8805萬元淨入；工行(01398)錄7074萬元淨買；平保(02318)錄5288萬元淨買；但建行(00939)卻有1.42億元淨沽；友邦(01299)亦錄1.25億元淨走，上述兩股更是今日最多北水淨走個股。

藥股今日標青，藥明生物(02269)獲1.64億元北水淨買；金斯瑞(01548)也有4002萬元淨入。

另外，廣汽(02238)全日有5391萬元淨買；融創(01918)亦錄1093萬元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:建行、騰訊、美團、平保、中芯、友邦、金斯瑞、工行、太保及金山軟件。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為美團、騰訊、融創、藥明生物、舜宇、中興、中芯、金斯瑞、工行及廣汽。