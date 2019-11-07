重要通告 港股直擊

太古股份(00019)公布，預期今年綜合經常性基本溢利將低於去年，主要因為國泰航空(00293)的預期業績。然而，經考慮出售投資物業及其他非經常性因素後，預期今年綜合基本溢利仍將大幅高於去年。

太古指出，在地產部門方面，香港的示威活動持續，旗下商場的零售銷售額繼續受到影響，並已向一些零售租戶提供租金優惠。

該公司續稱，香港的示威活動繼續令國泰航空旅客量減少及對機位預訂情況構成不利影響，故此不再預期國泰航空在今年下半年的業績將較上半年為佳。

在貿易及實業部門方面，太古資源零售點的銷量繼續受到香港的示威活動影響，預期沁園食品將錄得更大虧損。

太古表示，離岸業未達先前預期復甦的程度，現時對其前景不太樂觀，並已就太古海洋開發集團船隊的賬面值進行檢討，預期公司今年的綜合溢利預期會計入現時估計約21.2億元的減值支出。

此外，太古預期就港機(美洲)客艙設計整裝方案業務及沁園食品業務計入現時估計合共約4.4億元的減值支出，主要為有關計入綜合財務狀況表中的商譽。此等減值支出將對公司今年公司綜合基本溢利產生影響。

然而，綜合基本溢利將受惠於在今年上半年就出售投資物業錄得收益總額119.37億元，及在下半年就出售另一投資物業錄得收益約14.42億元。