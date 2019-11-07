港股直擊 即巿股評

中美同意隨著協議進展分階段取消加徴關稅，刺激港股尾市突抽升，一度觸及27900，恒指更連升六日，累飆1179點或4.4%。

恒指今早輕微高開1點報27690，之後掉頭向下，最多跌153點，低見27534，隨後大市一度回升，但A股偏軟下，港股再次升勢不保，中午跌92點。不過，下午尾段商務部稱中美同意隨著協議進展分階段取消加徴關稅，大市立即倒升，一度漲212點，高見27900，創7月底逾三個月高位，之後升幅收窄至少於百點，但收市競價時段(U盤)明顯嘜高。最終恒指收報27847，升158點或0.57%；國企指數收造10935，升75點或0.69%，大市成交778.5億元。

商務部發言人高峰表示，過去兩周中美雙方就妥善解決各自核心關切，進行認真、建設性討論，同意隨協議進展，分階段取消加徵關稅。中方對關稅問題立場是一貫明確，貿易戰由加徵關稅而起，也應由取消加征關稅而止。至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協議的內容來商定。

全日股份上升比例57%，下跌比例為43%。

即月期指收升87點或0.3%，報27828，低水19點，成交17.5萬張。

美股道指期貨現升137點，標普500指數期貨升12點，納指期貨則升40點。

藍籌股大致造好。友邦(01299)升0.7%；港交所(00388)走高0.7%；建行(00939)升1.7%；工行(01398)漲1.4%；騰訊(00700)曾挫2.2%，低見326.8元，收市僅微跌0.1%；瑞聲(02018)下滑1.3%，為包尾藍籌。

焦點板塊

醫藥股：表現突出，石藥(01093)昨日獲高盛升目標價至25.8元，全日揚4.4%，為升幅最大藍籌；中生製藥(01177)漲2.2%；昨日狂飆1.5倍的長江生命科技(00775)，全日再炒高23.3%；愛康醫療(01789)彈升9.4%；康哲藥業(00867)飆7.5%；歌禮(01672)抽高11.1%；復星醫藥(02196)也急揚5.3%；中國同福(01763)炒高7.9%；億勝(01061)揚6.4%；綠葉(02186)揚5.4%；方達(01521)反彈5.5%。

汽車股：吉利(00175)銷售好轉，7個月來首次錄得按年增長，全日升0.4%；廣汽(02238)也揚3.1%；華晨(01114)獲摩通升目標價，收漲2.6%；長汽(02333)微升1.2%；比亞迪(01211)10月銷量為4.11萬輛，按年下跌15.2%，但股價仍升0.8%。

本地股：整體向上，煤氣(00003)升1.2%；新世界(00017)升0.9%；領展(00823)漲0.4%；新地(00016)微升0.8%；長實(01113)升0.7%；中電(00002)漲0.4%；長江基建(01038)升1.7%；莎莎(00178)升1%；周大福(01928)走高0.1%。

焦點股份

大成食品(03999)：首9月多賺逾兩倍，股價應聲炒上，收造0.67元，大升47.3%，成交金額1723萬元，為今日升幅最大個股。

德昌電機(00179)：至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.62億元美元，按年增長15.55%，績後獲瑞信將評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價從18.4元升至19.63元，全日大升11.2%。

美團(03690)：最高見過99元，再度逼近100元大關，全日升2%，成交有23.4億元。

統一(00220)：首三季稅後利潤14.22億元人民幣，按年增長27.77%，但中金指季績差過預期，微降目標價3%至9.5元，全日挫4.7%。

中芯(00981)：荷蘭頂尖晶片設備生產商ASML，向中芯供應的極紫外光(EUV)微影設備，傳延遲交貨，股價收挫4.6%。

日清食品(01475)：中午公布首九個月純利按年升27%，期內收入升3%，股價午後曾插近6%，收市跌2.5%報6.92元。

宏利金融(00945)：中午公布首三季純利按年增4%，新業務價值按年增兩成二，公司並且計劃回購股份，收市升1.9%，創近一年半高位。