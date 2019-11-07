重要通告 港股直擊

大昌微綫集團(00567)公布，預計截至9月底止，半年股東應佔虧損相較去年同期將錄得顯著增加，去年同期錄得虧損1693.9萬元。

集團稱，虧損增加主要由於就根據日期為2017年9月29日之買賣協議收購四艘船舶中之兩艘所支付按金1457.4萬元之虧損撥備，該協議其後於截止日期被終止及賣方無法履行其於規定截止日期前將第三筆按金退回該公司的責任。

另外，於8月，法國興業銀行新加坡分行暫時停止就集團之石油及能源產品貿易及相關業務向集團提供銀行融資後，石油買賣業務收入減少。