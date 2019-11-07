即巿股評 港股直擊

嘩！以為今日要回些少，點知大市尾段突然發力升，恒指再創逾三個月高，應可連升六日了！想支持一下英SIR，他最近在信報專欄話博騰訊(00700)「半個月內見真章」，其實走勢上，騰訊可能開始出現微妙變化，雖然未擺脫弱勢，但50天線、20天線及10天線已開始向上，只係10天線是三線中最低，只要發力抽穿向上，整個看法及市場預期就不同。筆者午後初段已小注買了騰訊牛。

本欄昨日指出，國企指數本周二率先重現勢頭能量轉強的綠燈訊號，恒指亦有望短期確認強勢，出綠燈後往往先作整固，之後有力逐級而上，先上試28500成交量密集區，甚至挑戰7月4日高位29007。要留意本周末內地公布的上月CPI及PPI通脹數據，暫時朝著不利的方向發展，CPI按年升幅料擴大至3.3%，PPI通縮料惡化至按年跌1.5%。

上周在公仔箱節目中對11月將會公布業績的公司做了些資料分析，叫大家可以留意盈利預測獲得分析員上調的宏利金融(00945)，以及之前已發盈喜的中匯集團(00382)，兩隻股份在業績公布後均出52周新高及上市新高。

醫藥股火熱，亦是今年筆者在公仔箱推介最多的板塊，下半年包括康哲(00867)、康臣藥業(01681)等。其實本港上市的醫療保健股多達144隻，可細分為四類：

製藥(44隻)：最大市值是過1400億的翰森製藥(03692)，石藥(01093)緊隨其後，此板塊有較多分析員覆蓋，其中有9隻獲10個或以上獲分析員評級，石藥、康哲、綠葉(02186)近期獲上調目標價。

醫療保健服務(38隻)：最大市值為恒大健康(00708)及平安好醫生(01833)，此細分板塊較少分析員覆蓋，如恒大健康未獲分析員給予評級，平醫則獲6個分析員覆蓋，華潤醫療(01515)亦有4個，透明度已屬較高。

醫療保健設備及用品(33隻)：最大市值威高股份(01066)，其實亦只是415億元，連同微創醫療(00853)、先健科技(01302)、同仁堂國藥(03613)，四股均為北水可投資的「港股通」股份。另外，長江生命科技(00775)目前亦屬此分類。

生物科技(28隻)：中國生物製藥(01177)及藥明生物(02269)市值均高於1000億，百濟神州(06160)急升過後市值亦突破900億。

短期可以留意屬生物科技分類的維亞生物(01873)，今年5月上市，目前市值超過74億，亦有分析員給予評級。公司主要專注於CRO臨床研究藥物發現業務的早期階段。目前公司累計為全球逾388家生物科技及製藥客戶提供藥物發現服務，受惠全球創新醫藥市場規持續擴大的趨勢。

維亞生物公司上半年在撇除非經營業務盈虧後的淨利潤同比增長47.4%至9860萬元。集團期內收入較去年同期大漲84%至1.42億元。預期下半年仍將維持快速增長。公司財政穩健，是少數派發中期息的生物科技股，股價近期稍為回落已見公司再作回購動作。9月10日發出勢頭能量轉強訊號，推介時約4.68元，中線先上望5.2元，跌穿4.4元止蝕。

昨日我在「實戰教室」短片示範即市篩選，鎖定創出20日新高，成交比率配合，以及主要平均線初現牛陣的落後股，當中重點提及的德昌電機(00179)，今早爆升一成半，最新仍升11%，有點運氣成分，因為剛公布的中期業績意外錄得一成半盈利增長，意味復甦可以提早出現，對於估值偏低的老牌股來說，反應自然較大。

羅崇博 (杜比)