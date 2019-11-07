即巿股評 港股直擊

噚日港交所(00388)公布業績，雖然純利錄得倒退，不過無損噚日港交所走勢，但日線圖上見港交所喺噚日同前日受制於100天線同250天線，再加上SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平，而14RSI亦見高位，於是就揀定隻港交熊(61275)，吼5分鐘圖見超買時小注落場。

又真係喺下晝2點45分至3點呢段時間，見到港交所5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到嚴重超買水平，反正呢排個市靜過鬼，於是就小注落場，按嗰段時間(61275)高低位做過關0.102/$0.0101，平均買入價$0.01015。雖然跟手喺下晝3點25分至3點55分見港交所5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)鐘擺落到超賣水平，不過(61275)嗰時最高只係做過$0.105，即最高賺幅就只有3.4%。

今早恒指開市微升2點，報27690點，喺開市頭嗰5分鐘，恒指一度升到暫時(截至10點8分止)高位27713點，跟手就回落，至依家做緊27578點，跌110點。至於港交所股價走勢同恒指相約，都係先升後回軟，但喺港交所5分鐘圖上，SlowSTC(14,3)喺今朝早10點時見過超賣，按當時(61275)高低位做過$0.105/$0.093，平均價就係$0.099。

依家10點12分，睇返港交所日線圖先，今日粒燭都算叫做升得到100天線($250.6)同250天線($250.57)以上水平，而下方SlowSTC(14,3)嘅%K線已經喺高位向下跌穿條%D線，似乎有50掉頭向下嘅格局出咗嚟。

剩返嗰50%係乜？就要睇個市。等咗咁耐似乎大家都等到今日恒指見紅，暫時(截至10點19分止)終止咗五連升。同樣地SlowSTC(14,3)亦見遇頂回落，不過依家嘅跌幅好似比今朝縮咗好多，睇嚟個市有跌唔落嘅理由。

開恒指牛熊證街貨圖睇睇，怪不得啦，依家10點21分，恒指做緊27652點，熊證最貼價街貨層為27700至27799點，呢度有相當於185張期指；至於重貨區就上移至28000至28099點，呢度有相當於1140張期指。若然純以重貨區貨量多寡比較嘅話，咁牛證重貨區嗰1169張期指就稍為勝一籌，不過呢一層喺26900至26999點，話就話都係牛證最貼價街貨區，但用頭先mark低嗰口價嚟計，假設要大市向下行到去呢一層而又要食晒嘅話，咁就要由現價向下跌多752點。

如果將呢個點數反轉向上加，即27652+752=28404點，咦？雖然只係上到去熊證重貨區嗰層嘅門口，但係呢個點數對於熊證嚟講已經橫掃三層街貨，呢三層夾埋有相當於1527張期指。咁唔怪之得恒指喺10點28分嘅跌幅已經縮到得返3點啦，睇嚟都要睇實隻港交所，有咩事(61275)都係要坐救生艇走先。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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