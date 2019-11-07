銀城生活服務(01922)上市第二日，股價跌穿首日低位，午後曾挫7.5%，低見2.33元，最新報2.39元，跌5.2%，較2.18元之招股價高9.6%。
由銀城國際(01902)分拆的物業管理服務供應商銀城生活服務昨日首掛，高位見2.74元，較招股價高出25.7%，收市報2.52元，以一手2000股賺600元。
該股公開發售部分超額認購381.88倍，一手中籤率3%，認購50手穩中一手。
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