即巿股評 港股直擊

中美貿易協議或要押後至12月初先正式簽署，不過市場對雙方達成首階段協議仍樂觀，不過美股之前博命創新高，而侵侵就係咁邀功，股市就借呢個消息回吐整固一下。加上美企業績公布得七七八八，又未有其他經濟數據出籠，美股抖抖亦好正常。港股升足五個交易日過千點，當然亦係時候抖抖，回吐整固。

恒指略為高開1點，其後升24點見半日高位27713點，其後掉頭向下，最多跌153點，見半日低位27534點，半日波幅有限，中午恒指報收27595點，跌92點；國指則跌25點，中午報收10835點。

前日阿爺已有公布限制打機，但騰訊(00700)早兩日都冇跌，今日先嚟半日跌近2%，其實個消息真係對騰訊唔係太大影響，手遊板塊亦有股上升，只係騰訊股價始終上唔番340元，連50日線330元都企唔穩，本身佢呢期係弱咗啲，要睇下星期嘅季度業績，能否助攻，帶領騰訊衝破阻力。留意騰訊呢兩樣如失守10日及20日線，即323及325元，走勢再次轉差，有貨喺手唔知捱唔捱到季績公布。

其他重磅藍籌股普遍下跌，而表現最差係瑞聲(02018)跟舜宇(02382)，兩者分別跌3.5%及2%。其他重磅股跌幅普遍少於1%。但騰訊以及友邦(01299)兩股已拖低大市67點，即使其他重磅股唔係點跌，今日個市較為偏軟。

醫藥股一向係阿Man喜愛嘅板塊，石藥(01093)半日升3.2%，得到大行調升目標價，創52周新高，仲係表現最好嘅藍籌股。其他醫藥股亦有資金追捧，呢個板塊始終長炒長有。至於阿Man睇好內房股可隨人民幣回勇上升，今日不幸亦隨人仔回軟，人仔離岸價又去番七算水平，一個貿易協議延遲簽署消息令人仔腳軟，內股今早普遍回落。不過沽壓唔算重，尤其財務狀況較穩健嘅重磅內房股，跌幅有限。

以為W股炒到尾水，但美團(03690)又強到你唔信，半日再升近2%，盤中高見99元，向住紅底股目標出發。不過呢小米(01810)繼續唔爭氣，小米點解升唔起，阿Man都講過N次，長期低迷兼蟹貨多籮籮，莫講話要回復強勢，連10元都一直上唔番，基本上係失救。

大市呢兩日都係咁嘅款，唔上唔落作整固，不過市底已轉強，後市仍有條件衝上28000點，回報6月嘅上升裂口，想沽期指搵食唔容易，加上單日波幅咁窄，炒股唔炒市繼續。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)