港股直擊 即巿股評

中美傳押後至12月簽署貿易協議，市場擔心會談進展，港股連升五日過千點後，今早曾吐過百點，仍守250天牛熊線(27413點)。

恒指今早輕微高開1點報27690，早段曾升24點，高見27713，但未能升穿昨日創出的逾三個月高位(27750點)，隨後掉頭向下，最多跌153點，低見27534。A股止跌回升，領港股曾收復失地，不過之後沽盤又再次增加，最終中午跌近百點收市。恒指半日收造27595，跌92點或0.34%；國企指數中午收造10835，跌25點或0.23%，大市成交384.4億元。

路透報道，中美兩國仍在商議首階段貿易協議細節及簽署場地，因此中國國家主席習近平與美國總統特朗普的簽約儀式可能延至12月舉行。

騰訊(00700)與友邦(01299)為跌市元兇，質低大市67點，騰訊失守330元關，半日跌1.9%，友邦則降0.6%，滙控(00005)跌0.3%；國壽(02628)連升八日後，中午吐1.4%；藍籌手機股亦弱，明日公布季績的瑞聲(02018)，半日挫3.5%；舜宇(02382)也跌2%，瑞聲與舜宇更是藍籌首兩位表現最曳成分股。

焦點板塊

汽車股：吉利(00175)銷售好轉，7個月來首次錄得按年增長，半日升0.5%；廣汽(02238)也揚3%；華晨(01114)獲摩通升目標價，中午也漲3.3%；長汽(02333)微升0.5%；比亞迪(01211)10月銷量為4.11萬輛，按年下跌15.2%，但股價仍微升0.1%。

醫藥股：表現突出，石藥(01093)昨日獲高盛升目標價至25.8元，中午揚3.2%，為升幅最大藍籌；中生製藥(01177)走高0.5%；昨日狂飆1.5倍的長江生命科技(00775)，半日再炒高38.9%；愛康醫療(01789)彈升5.4%；康哲藥業(00867)揚4.8%；歌禮(01672)抽高8.5%；復星醫藥(02196)也急揚5.3%。

內房股；人民幣回落，離岸價貶穿7.01兌一美元水平，重資產類內房股受壓。潤地(01109)跌0.1%；中海外(00688)下滑0.5%；恒大(03333)挫2.2%；融創(01918)降1.5%；碧桂園(02007)走低0.9%；世房(00813)挫2.6%；富力(02777)跌1.2%。

焦點股份

大成食品(03999)：首9月多賺逾兩倍，股價應聲炒上，半日收造0.69元，大升51.6%，成交金額1370萬元，為今早升幅最大個股。

德昌電機(00179)：至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.62億元美元，按年增長15.55%，績後獲瑞信將評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價從18.4元升至19.63元，中午大升12.7%。

美團(03690)：最高見過99元，再度逼近100元大關，半日升1.9%，成交有11.8億元。

統一(00220)：首三季稅後利潤14.22億元人民幣，按年增長27.77%，但中金指季績差過預期，微降目標價3%至9.5元，半日插5.9%。