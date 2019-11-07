德昌電機(00179)中期業績強勁，即獲瑞信調高評級及目標價，股價盤前高開5.6%，之後急升，新造16.3元，急升11%，成交金額逾1600萬元。
集團公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.62億元美元，按年增長15.55%。每股基本盈利18.48美仙，中期息派17港仙。期內營業額15.65億美元，按年下跌6.72%。
瑞信發表報告，將德昌評級從「中性」升至「跑贏大市」，目標價從18.4元升至19.63元。
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