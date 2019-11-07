今日 08:52
重要通告
港股直擊
中信建投証券(06066)公布，10月份淨利潤3.88億元(人民幣‧下同)，按年升3.05倍。
期內，營業收入9.74億元，按年升46.64%。
港人大灣區買樓享居民待遇
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WeWork縮港業務 擬棄租6營運點
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呂梓毅
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【信報月刊】2023公屋斷崖下跌 收地增…
【私銀觀】時機到 股市Risk On
陸庭龍
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財富管理
Why a strong US economy could be bad news for Hong Kong
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
森美的名人效應
葉榮根醫生｜ 信健康
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【國際早班車】中美傳押後至12月簽貿協
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中國據報擬斥資785億 認購沙地阿美IPO股份
國際財經 ｜ 今日 00:22
大公網fb發布何君堯視頻 擬遭入侵篡改時間
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學者:習近平會見林鄭月娥傳遞重要訊息
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開市焦點:貿協仍存變數 ADR預示今早低開
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