港股直擊 即巿股評

美中貿易問題仍然存在不確定性，港股預託證券(ADR)預示今早恒指或低開近百點。

美國企業業績期高峰已過，加上美中貿易談判及英國脫歐的相關消息已被消化，市場缺乏新消息，美股缺乏方向。道指中段一度跌84點，收市則反覆微跌不足1點，報27492點；納指周二以新高8434點收市，周三回吐0.29%，收報8410點；標指升0.07%，收報3076點。

投資者正等待中美貿易關係改善的訊號。有報道指出，兩國正全力謀求達成首階段協議，中方敦促美方取消9月對價值約1250億美元中國商品加徵的關稅。路透則報道，雙方仍在商議首階段貿易協議細節及簽署場地，因此，中國國家主席習近平與美國總統特朗普的簽約儀式，可能延至12月舉行。

國際金價結束三連跌，收市回升，但仍未能重上每安士1500美元水平。紐約12月期金收報每盎斯1493.1美元，升9.4美元或0.63%。

在美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較，接近全線下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報60.27元，較本港收市低0.08元；騰訊(00700)ADR收報332.63元，低1.37元；國壽(02628)ADR收報21.21元，低0.19元。「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報12.27元, 低0.21元；中石油(00857)ADR收報3.93元，低0.05元；中石化(00386)ADR收報4.62元，低0.08元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報63.91元，低0.19元；聯通(00762)ADR收報7.76元，低0.06元；中電信(00728)ADR收報3.36元，無升跌。

ADR港股比例指數報27592，較周三恒指收市低95點或0.35%。即月恒指夜期收報27705點，跌36點，高水16點。恒指昨日最多升67點，高見27750點，再創8月1日以來新高，收報27688，升5點，錄五連升，累漲1020點或3.83%。恒指14天相對強弱指數(RSI)升至70之超買水平。

焦點板塊

內房股：粵港澳大灣區建設領導小組昨在北京舉行第三次全體會議，會後公布16項普及惠民及便利香港專業界別到大灣區發展的政策措施，其中港人在大灣區9個城市買樓豁免限購條件，包括居住、學習或工作年限證明，以及繳付社保等要求。留意在大灣區有較大項目比重之內房股，包括龍光地產(03380)、雅居樂(03383)、中國奧園(03883)、佳兆業(01638)及時代中國(01233)等。

焦點股份

中國海外發展(00688)：公布今年首10個月，累計合約物業銷售約3184.04億元，按年增長26.91%；單計10月，合約物業銷售按年增長15.19%。

吉利汽車(00175)：公布10月總銷量13.02萬部，按年增長1%，按月上升約14%。

中信証券(06030)：10月淨利潤27.07億元人民幣，按年增長6.12倍。

海通證券(06837)：公布10月淨利潤2.15億元人民幣，按年增長3.75倍；營業收入升1.31倍。

德昌電機(00179)：公布截至9月底止中期股東應佔溢利1.62億元美元，按年增長15.55%，中期息派17港仙。瑞信將德昌電機控股評級上調至「跑贏大市」，目標價19.63元。