重要通告 港股直擊

綠城中國(03900)公布，今年首10個月，合同銷售金額約986億元(人民幣．下同)，按年增長37.71%；其中，歸屬於該集團的權益金額約556億元，上升36.61%。

於10月底，該集團另有累計已簽認購協議未轉銷售合同的金額約26億元；其中，歸屬於該集團的權益金額約15億元。

若單計10月，合同銷售金額約194億元，按年增長1.13倍。

此外，10月綠城集團以綠城品牌銷售的代建管理項目取得合同銷售金額約80億元；首10個月，綠城集團代建項目累計取得合同銷售金額約517億元。