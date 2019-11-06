港股直擊 即巿股評

港股五連升，恒指低開47點，早段曾挫135點，見27547點，但低位有買盤支持，午後最多升67點，見27750點，再創8月1日以來新高，恒指收報27688，升5點或0.02%，五日累漲1020點或3.83%。

北水淨流入縮至9910萬元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水追買美團點評(03690)，今日有3.47億元淨入。另一同股不同權股份小米(01810)有9408萬元淨入。

中資金融股方面，建行(00939)有1.9億元淨走；招行(03690)有7497萬元淨走；太保(02601)有8993萬元淨走。相反，工行(01398)淨入2億元；國壽(02628)有9723萬元淨入。

友邦(01299)有2852萬元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)淨流出1.66億元；中興(00763)有7715萬元淨走；金山軟件(03888)有838萬元淨走。相反，新東方在線(01797)有4470萬元淨入。瑞聲科技(02018)有2655萬元淨入。。

個別內需股北水交投活躍，蒙牛(02319)有1.1億元淨走；海底撈(06862)有1897萬元淨入。

其他淨流出較高股份有；融創(01918)有3483萬元淨走；麗珠醫藥(01513)有1970萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、美團、工行、招行、蒙牛、海底撈、瑞聲、融創及金山軟件。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、中興、美團、新東方在線、小米、太保、國壽、友邦、麗珠醫藥及融創。