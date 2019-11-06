國際財經 港股直擊 即巿股評

正如9月底的思路，美國聯儲局因縮錯表，導致近期瘋狂放水，再度唧高資產負債表，加上中美表面貿戰和解，人仔即發力衝衝衝，噚日人幣更如個多月前所料升穿「七算」，也帶挈股市全球股市上揚，唯一意料之外是金銀價，暫時仍未升穿1520美元及19美元阻力之餘，昨日更突回到1480美元及17.5美元。

先講股市，其實無咩好講，按現時聯儲局正在擴表的軌跡，只要中美貿易戰首階段簽約前(暫未有公布時間)，美股標普500指數升至3200點不太難，恒指突破今年3月中形成的下降軌道及250天牛熊線(27405點)後，依然有望踢高至28300點水平。

至於金價，近兩日急挫主要是美滙指數從97.2反彈至98水平，但面對聯儲局每個月放水600億美元買短債，美元再大升機會唔高，金價應可在保力加通道底部與100天線交滙，即1475美元，而銀價17.2美元有支持，即依然維持橫行待破悶局。

雖然整體市況勁悶，但三四線股炒到好過癮，之前擔心破產，勁多大型基金揸住，只做電動車的蔚來汽車(NIO)，過去四日大升68.4%，升幅相信冠絶全球汽車股，除了第三季汽車交付按季增長三成半至35%外，上日夥英特爾旗下Mobileye合作，推動股價由1.39美元，升至隔晚的2.34美元。

一個武林大會兩股爆升

至於醫藥股就更過癮，一個由癌症免疫療法學會(Society for Immunotherapy of Cancer，簡稱SITC)舉辦的武林大會，造就兩隻股票大升，一隻喺本港上市的長和系股份長江生命科技(00775)，全日爆升1.53倍，另一隻是5月頭納斯達克上市，由耶魯大學分拆，美籍華裔免疫學家陳列平教授(甚有機會未來攞諾貝爾醫學獎)創辦的NextCure(NXTC)。

NextCure為一家研發癌癥免疫新療法的臨床階段生物技術公司，股東包括藥廠禮來、輝瑞及平安創投，其正在研發的新藥NC318，正如今日長江生命科技爆升的原因，NextCure將參與本周癌症免疫療法學會的活動，刺激NextCure上日在美股一度升停板，曾喪飆3.1倍至109美元，收市報92.22美元，仍狂飆2.5倍，也比招股價15美元，爆升5.1倍，甚有人造肉股Beyond Meat味道。

投行睇維珍銀河值廿蚊

昨日在《政觀其辯》推薦，用買六合彩心態吼太空旅遊概念股的維珍銀河(Virgin Galactic)，昨日一度插穿9美元關，低見8.56美元，再挫8.5%，之後掉頭回升，收造9.68美元，漲3.5%。

維珍銀河雖然正在蝕錢，但擁超高端旅行概念，即買件超高端奢侈品理念相同，因太空船每次只可載6名乘客，票價卻高達25萬美元(約196萬港元)，又有英國狂人執行力超強的布蘭森(Richard Branson)揸旗，昨日大行Vertical Research更點燈，首予維珍銀河「買入」，目標睇20美元，認為太空旅行屬超奢侈行業，未來不單會快速增長，而維珍銀河絶對有望食正。

當然，呢一刻未知維珍銀河會否爆升，但正如六合彩話齋，運氣話來就來，不妨小注放低一、兩嚿(以9.68美元一股折算每股75.81港元)賭運氣，或者兩年後望番股價，可能有今生無來世。



編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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