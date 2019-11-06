今日 17:04
港股直擊
即月期指收市升62點報27741，高水52點，成交132274張。
國企指數期貨收市升25點報10893，高水32點，成交57988張。
關稅撤銷在望 人幣升破7算
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林鄭：看不到中央收緊對港政策
【信報月刊】2023公屋斷崖下跌 收地增…
大市續亢奮 禾雀亂飛舞
陸文
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【信報月刊】法治崩壞 香港金融中心恐淪陷
Why a strong US economy could be bad news for Hong Kong
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
森美的名人效應
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【英鎊】或已渡過最壞時期
李若凡
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韓正冀林鄭牢記囑託 帶領港管治團隊再出發
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何君堯:傷口長2厘米僅皮外傷 感謝關心
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港交所第三季盈利跌一成 首三季少賺1%
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何君堯屯門遇襲受傷送院
時事脈搏 ｜ 今日 09:38
【盤房來料】港股激升過後 靜待中美協議簽署
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開市焦點:料二萬八前先整固 港交所季績
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港交所首三季盈利跌近1%
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