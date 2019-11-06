港股直擊 即巿股評

觀望中美首階段貿談進展，人民幣離岸價在「七算」徘徊，令港股好淡拉鋸，全日微升收市。恒指錄五連升，累漲1020點或3.83%，國指則連升斷纜。

恒指低開47點，報27636，開市後跌幅曾擴至135點，低見27547點，但低位有買盤支持，大市止跌回升，午後最多升67點，高見27750點，再創8月1日以來新高，但之後升幅收窄。恒指收報27688，升5點或0.02%；國企指數造10860，跌16點或0.15%。

全日大市成交728.6億元，較上日縮減約兩成一。

個股上升比例45%，下跌比例為55%。

即月期指升62點或0.22%，報27741，高水52點，成交13.23萬張。

人民幣離岸價昨日一度飆464點子，高見6.9866兌一美元，之後回落，今早最低見過7.0072兌一美元，貶46點子，最新造7.0003，比上日升23點子。

藍籌股個別發展。友邦(01299)升0.5%；港交所(00388)中午公布首三季盈利跌近1%，全日升0.4%；內地監管當局正式出招限制青少年打機時間及「課金」額度，但騰訊(00700)仍升0.3%；高盛發表報告，引述蒙牛(02319)管理層稱，受累原料成本增，料影響本季毛利，全日插5.9%，為包尾藍籌；中移動(00941)跌0.7%；建行(00939)降0.8%。

焦點板塊

本地銀行股：十年期美國債息回升，與兩年期美債息差續擴大，更擴至7月下旬水平，本地銀行股大致向好。渣打(02888)最高見過74元，創超過14個月高位，全日仍升1.8%；滙控(00005)也升0.4%；旗下恒生(00011)也微漲0.2%；中銀香港(02388)升0.4%；但東亞(00023)跌0.9%。

地產股：憧憬樓市氣氛回暖，本地地產股普遍上揚，信置(00083)升0.3%；新世界(00017)升1.2%，為表現最叻藍籌；恒地(00012)漲0.2%；新地(00016)走高0.6%；長實(01113)升0.7%；太地(01972)漲2%。

汽車股：瑞銀指吉利(00175)已反映復甦因素，評級由「買入」降至「中性」，收跌0.9%；廣汽(02238)也跌0.1%；東風(00489)下滑0.5%；比亞迪(01211)跌0.7%；長汽(02333)降0.2%。

金礦股：中美貿易戰緩和，加上美元反彈，隔晚金價一度挫2%，又穿1500美元關，拖累金礦股受壓。山東黃金(01787)挫3.8%；招金(01818)也跌0.3%；SPDR金ETF(02840)則降1.2%；但紫金(02899)升2.8%。

焦點股份

新高教(02001)：市前錄一手9776萬股成交，每股作價2.8元，涉及2.74億元，比上日收市價3.23元低13.3%，收跌4.6%，成交有3.1億元。

中滙(00382)：上財年多賺34%，股價逆市造好，最高見過4.93元，飆10.8%，創上市新高，收造4.84元，揚8.8%。

長江生命科技(00775)：中午公布將展示黑色素瘤抗原疫苗療法臨床數據分析，股價爆升1.53倍，成交3.23億元，為全日最大升幅股份。

新股：銀城生活服務(01922)首掛，收報2.52元，較招股價2.18元，高15.6%；裝配式建築解決方案供應商遠大住工(02163)，最終收報9.67元，較招股價9.68元低0.1%。