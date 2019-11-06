即巿股評 港股直擊

恒指今日下午雖刷新三個月新高，但升跌比例相當難看，最新下跌股份比例達59%，上升比例僅41%，多隻高估值強勢股尾段回吐。市場在炒落後，日前提到有望轉強勢綠燈的恒地(00012)、新地(00016)、新世界(00017)、長和(00001)今日都表現甚佳。

長江生命科技(00775)最新暴升了1.5倍，全場嘩然，公司今日公布美國全資附屬公司Polynoma將展示其從黑色素瘤抗原疫苗免疫療法研究，公司的候選疫苗的第三期試驗尚未完成，並正進行美國FDA臨床試驗，未能確定實際的面世時間，但股價已反映市場對新藥的信心。之前【一問三答】就是收到讀者求年賺一倍投資法，長江生科這種機會，又豈會是小投資者能預知。

市場節奏要把握好，說易行難，尤其是細價股誘惑愈來愈大，攤薄了組合資金，開始心急，總覺「股票是人家的好」。我仍對港股有一天能重回2007年牛市模式懷疑，不如務實一點操作估值合理強勢股，又或鎖定那些平均線開始整齊排列向上，有復甦概念的中型股，例如：紙業、航空、建滔系，德昌(00179)、招商局港口(00144)等，儲存好預設的篩選條款，隨時按個掣就有潛在值博股。當然，內地經濟明年能否見底回升是關鍵因素。

今日成交亦僅過七百億，屬正常回吐，非壞事，國企指數昨日收市後更率先重現勢頭能量轉強的綠燈訊號，相信恒指好快亦轉綠燈，之後會先行整固，再逐級而上試28500或29007的機會不細。

羅崇博(杜比)