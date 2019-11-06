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今日 15:22 港股直擊 即巿股評

恒指升67點後復走軟 國壽暫見八連升

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港股午後曾升67點，見27750點，續創8月1日以來新高，之後復回軟。截至下午約3時16分，恒指報27649點，跌33點或0.1%，大市成交額596.25億元。

國企指數報10848點，跌29點或0.3%。

A股反覆低收，滬指跌0.43%；深成指跌0.78%。

藍籌股方面，國壽(02628)升0.7%，暫見八連升。

創科(00669)吐0.9%。

長江生命科技(00775)曾飆1.2倍，成交額1.5億元。集團周五將展出黑色素瘤療法數據分析。

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