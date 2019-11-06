即巿股評 港股直擊

港股經過咗幾日激升，今日終於靜咗落嚟，美股隔晚個別發展，美企業績期已近尾聲，暫時冇乜新消息再刺激大市向上，美股都需要整固一下，港股亦跟隨其步伐。恒指低開47點後，開市一度跌最多135點，見過半日低位27547點，其後跌幅收窄，更一度倒升16點，見27699點半日高位。中午恒指報收27661點，跌22點；國指則跌10點，報收10867點。

沽盤突襲蒙牛(02319)，半日股價下跌5.1%，係表現最差藍籌股。其他重磅藍籌股則窄幅上落，大笨象(00005)重上60元後企穩，半日升0.2%，表現算唔錯。港交所(00388)業績公布前則跌0.3%，中午公布第三季業績倒退一成，但頭三季盈利74.12億元，按年下跌不足1%，其實又唔算好差。值得留意係滬深港通首三季收入及其他收益為7.58億元，按年增45.49%，創9個月新高，估計呢部份收益未來仍維持上升趨勢。另一方面，近日新股市場又旺番，若然阿里巴巴喺今年餘下兩個月內回歸港股上市，港交所如無意外可保持其全球IPO集資額一哥地位。阿Man都講咗即使香港社會運動已持續近五個月，但港股一直處於平行時空，再加上無形之手致力維穩，港股死唔去，港交所自然亦大步檻過。

噚日已有阿爺限制打機新聞出台，內地監管當局正式出招限制青少年打機時間及「課金」額度，但騰訊(00700)噚日照升可也，今日亦未見呢個消息對其影響，或者係市場對相關消息開始麻木。又或者係你有張良計， 我有過牆梯，機民要課金打機仍有其他方法避過監管限制，呢個消息唔屬於核彈級類別，所以其他手遊股亦未見太大回吐壓力。

美國10年期債息回升，跟2年期美債息差繼續擴大，更擴至7月下旬水平，本地銀行股做好。渣打(02888)創14個月高位，半日升1.8%，半日最高見74元。其他本地銀行股普遍上升，只有東亞(00023)獨憔悴，半日跌0.7%。

港股經過之前四個交易日急升，收復250日線後，暫時都算企得幾穩，估計呢兩日會靜番少少，等待中美兩國正式簽署首階段貿易協議。恒指上望目標為6月份嘅上升裂口，即28000點，而250日線將成為短線支持，即27400水平不容有失。小心中美貿易談判仍存變數，今日中國已表明要美國同步撤去關稅，雙方先有計傾，一旦中美貿易談判出現岔子，港股可以忽然散晒，總之睇實250日線，有乜依郁，要有即時跳車準備。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)