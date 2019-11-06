港股直擊 即巿股評

市場觀望中美貿易會談進展，人民幣離岸價在「七算」爭持，港股連升四日過千點後，今早曾吐逾百點後喘穩。

恒指低開47點，報27636，開市後跌幅曾擴至135點，低見27547點，但低位有買盤支持，大市止跌回升16點，高見27699點，但之後再度回落，恒指半日收造27661，跌22點或0.1%；國企指數中午收造10867，跌10點或0.1%，大市成交400.7億元。

人民幣離岸價昨日一度飆464點子，高見6.9866兌一美元，之後回落，今早最低見過7.0072兌一美元，貶46點子，最新造6.997，比上日升56點子。

藍籌股個別發展。友邦(01299)跌0.2%；港交所(00388)中午公布首三季盈利跌近1%，半日跌0.3%；高盛發報告，引述蒙牛(02319)管理層稱，受累原料成本增，料影響本季毛利，中午插5.1%，為包尾藍籌；內地監管當局正式出招限制青少年打機時間及「課金」額度，但騰訊(00700)無升跌；石藥(01093)升1.2%，為表現最叻藍籌。

焦點板塊

本地銀行股：十年期美國債息回升，與兩年期美債息差續擴大，更擴至7月下旬水平，本地銀行股大致向好。渣打(02888)最高見過74元，創超過14個月高位，半日仍升1.8%；滙控(00005)也升0.3%；旗下恒生(00011)也微漲0.5%；中銀香港(02388)升0.7%；但東亞(00023)跌0.7%。

地產股：憧憬樓市氣氛回暖，本地地產股普遍上揚，信置(00083)升0.2%；新世界(00017)升0.7%；恒地(00012)漲0.8%；新地(00016)走高0.8%；長實(01113)升0.4%；太地(01972)漲2.2%。

汽車股：瑞銀指吉利(00175)已反映復甦因素，評級由「買入」降至「中性」，半日跌1.6%；廣汽(02238)也跌0.2%；東風(00489)下滑0.4%；比亞迪(01211)跌0.1%；北汽(01958)走低0.2%；長汽(02333)降1.1%

金礦股：中美貿易戰緩和，加上美元反彈，隔晚金價一度挫2%，又穿1500美元關，累金礦股受壓，山東黃金(01787)挫3.9%；招金(01818)也跌0.6%；SPDR金ETF(02840)則降1.3%；但紫金(02899)升2.1%。

焦點股份

新高教(02001)：市前錄一手9776萬股成交，每股作價2.8元，涉及2.74億元，比上日收市價3.23元低13.3%，中午挫5%，成交有3億元。

中滙(00382)：上財年多賺34%，股價逆市造好，最高見過4.77元，飆7.2%，創上市新高，午造4.72元，仍升6.1%。

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