即巿股評 港股直擊

噚日下晝收市之後相信有好多香港人唔係等收工，而係等杜汶澤VS陳百祥嘅世紀之戰，呢個live最高峰有超過27萬人同時一齊睇，我同我班同事係其中幾個；兩個人喺討論期間爆出連環金句，當中亦不乏笑點。Anyway，呢啲討論其實點傾都唔會有結論，事關兩個人對事情嘅基本認知猶如一組平衡線，當完全唔一樣嘅時候又點會有相交點？你見過保歷加通道會發出「黃金交叉」訊號咩？我未見過。

而我只係見到今日10天線(27067點)確實升穿100天線(27015點)，發出一個「黃金交叉」訊號，同時見20天線(26801點)及50天線(26484點)勢頭向上，似要將倒序排列嘅五條平均線順序排列返出嚟。不過，明明今日見「黃金交叉」，但恒指今朝早開市先跌47點；依家9點59分，恒指一度跌逾百點，最低暫見27547點添，事關SlowSTC(14,3)同14RSI今日已經見明顯嘅下行勢頭，呢個「黃金交叉」係之前大市上揚時將10天線同100天線推高，至今日先至形成，Well，不過總會有人再見到「黃金交叉」時，又會落注。

睇埋恒指牛熊證街貨圖先，今日呢個點數暫時都未踩得到牛證或熊證區域，熊證最貼價街貨層為27700至27799點，呢度有相當於226張期指，如果再上多100點嘅話，即27800至27899點，就已經係重貨區，呢度有相當於1001張期指。牛證方面最貼價街貨層為26900至26699點，呢度亦都係牛證重貨區，有相當於1044張期指。按目前(10點5分)恒指做緊27596點計，距離熊證最貼價街貨門口位(27700點)只係相差104點，而距離牛證最貼價街貨層嘅門口位(26999點)，相差597點，呢個根本就係一個街口同過對面海嘅分別。

「如是者即係繼續買升殺重熊？但技術指標超買，仲要開始掉頭啦喎...」又未係話當下呢一刻就要買隻牛嚟旺一旺個場，只係可以準備定入牛買升嘅心理準備，就當依家比啲位啲技術指標回一回，假設稍為落返去大約250天線(27353點)呢啲位，大市稍回開淡倉嘅人會再多，換言之熊證街貨就會變得愈嚟愈重，到時再入牛殺熊都真係未遲。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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