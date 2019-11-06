港股直擊 即巿股評

星島(01105)主席與潛在買家洽售股，股價昨日調整後，今早重拾動力，現處盤中高位，新造1.53元，飆6.3%，成交金額256萬元。

上周與有興趣潛在獨立投資者進行磋商後，星島昨晚披露，執行董事兼董事會主席何柱國，正與獨立潛在買家，就包括可能出售權益進行初步階段磋商。

何氏為控股股東並間接持有4.26億股，佔已發行股本總數約48.98%。

公司表示，目前概無訂立正式協議，相關磋商及洽談仍在進行，因此潛在交易可能或不可能進行。

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