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Symphony夥騰訊建合作夥伴關係

全球領先的可靠高效雲端協作供應商Symphony宣布與騰訊(00700)合作，讓其社群內遍布各地的45萬名專業用戶與微信網絡連結。

Symphony用戶從今可與中國境內外的微信用家互動，並且完全符合嚴謹的金融制度監管，包括信任屏障、資訊保護管理及資料主權等各項要求。

Symphony創辦人及行政總裁David Gurle表示，其環球市場及私人財富管理客戶需要一種能夠為公司提供可靠、合規的方案連繫微信的社群，是項合作正好將Symphony信賴度高的協作及流程平台與微信的生態系統互相整合。

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