即巿股評 港股直擊

昨天(11月5日)恒指高開54點，迅速倒跌至27463點才反覆回升，午市一度造出27733點的8月1日以來intraday最高水平，收報27683，升136點或0.49%。

踏入11月，恒指已3連升，過去兩日更接連錄得逾三星期的大成交額，短期內應會再創高位。值得再提的是，周一本欄指出：EJFQ系統反映強勢股買盤的強勢股指數，10月初仍處於11.9%的偏低水平，到10月17日升穿「久暐」了近半年的40%水平，至今都未曾失守。收市後，強勢股指數顯著再升3.5個百分點，至51.6%的4月24日以來最高水平，與僅報12.9%、反映弱勢股沽壓的弱勢股指數進一步拉開距離，代表大市現在由買盤「話晒事」，將可推動恒指更上一層樓。

與此同時，恒指已明顯突破以1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂，未來幾日或會超買調整，但相信回測27000至27400點的成交量密集區頂部已找到支持，老徐打算到時便加注short put。

講起期權，上一篇「搏拳實錄」提到，老徐上周五在夜期「追沽」11月27000點行使價的期權put，收取326點期權金。港交所網站顯示，昨天27000點即月put收報157點，老徐如果平倉，短短兩個交易日便賺169點；當時若不是short put而直接買入約為27130點的期指，利潤便超500點（周二即月期指收報27685）。

然而，老徐並沒有後悔揀錯戰略，畢竟期貨與期權的「本質」尤其是產品風險方面並不相同，就講老徐在恒指兩日累升逾400點之後才「追沽」價外put，仍可收取326點期權金，正正是俗語所謂的「針冇兩頭利」。不過，老徐與戰友畢老林提起上述期權操作，老畢一語道破，老徐之所以要「追沽」put，根本是「賭孤寒錢」，因為連續兩日都等不到恒指回調至上周三、10月份期指期權結算時的附近水平。

最後，上周三本欄提到，由於預期恒指醞釀轉升勢，老徐在10月29日、即月期權結算前夕，以每張合約76點期權金的成本，買入兩張26800點行使價的即月call，一張用來平掉手上short strangle其中相同價位short call止賺（淨利潤為281-76=205點期權金），另一張用來博恒指於期權結算日反彈，希望追回可能錯失機會「優化」short strangle（見10月28日「搏拳實錄」）的部分利潤。

可惜事與願違，恒指在期權結算後的交易日才顯著回升，上述的76點期權金long call合約變了廢紙，令short call利潤僅餘205-76=129點期權金。總結10月份「搏拳」，short strangle的25800點short put賺取全數450點，加上即月期指所賺的841點（見10月14日<買中「孖寶」>），期指加期權合共有841+129+450=1420點收穫，戰績相當不俗。

老徐