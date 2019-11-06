港股直擊 即巿股評

隔晚美股尾市高位回吐，三大指數收市漲跌不一，港股預託證券(ADR)預示今早恒指或低開，二萬八前先作整固，市場繼續關注中美貿談前景及藍籌股季績。

道指與納指刷新收市新高。美中有望達成貿易協議，加上市場對華府可能取消部分中國輸美商品關稅感到樂觀。道指收市升30點或0.11%，報27492點；標普500指數跌0.12%，報3074點；納指微升1點，報8434點。美國10年期國債收益率攀升至1.8594%，創9月中旬以來的最高水平。

今年以來，道指已上漲約18%，標普500指數上漲超過22%，納指已上漲超過27%。

投資者繼續關注美聯儲美聯儲官員講話。明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利(Neel Kashkari)表示，不確定美聯儲的此輪降息是否已結束。他指出，總體而言，在美國經濟復甦過程中，貨幣政策一直過緊，美聯儲不應在時機不成熟的情況下加息，應該冒寧可讓政策過於寬鬆的風險。

在美國總統特朗普面臨彈劾調查之際，美國政府可能再陷停擺危機。美國眾議院議長佩洛西上周表示，她懷疑特朗普是否會通過在資金問題上與國會對抗的方式來回應彈劾調查。這種對峙可能引起政府停擺。在臨時資金措施將於11月21日到期之際，如果國會和政府不能達成協議，這種事情可能不得不重演。

市場避險情緒下降，美國債息、股市及美元滙價呈強，拖累金價顯著回落，跌穿1500美元關口，創下三周以來最低。紐約12月期金收市跌27.4美元或1.8%，每盎斯報1483.70美元，是10月15日以來最低，也是9月30日以來最大單日跌幅。

國際油價連升第三日。紐約12月期油收報每桶57.23美元，升69美仙或1.2%。油組秘書長巴爾金表示，明年石油市場前景可能有上升潛力，意味淡化更大幅度減產的必要性。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較普遍下跌。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報60.19元，較本港收市高0.09元；騰訊(00700)ADR收報331.89元，低1.11元；國壽(02628)ADR收報21元，低0.15元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.45元，低0.07元；中石油(00857)ADR收報3.96元，無升跌；中石化(00386)ADR收報4.65元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報64.25元，低0.3元；聯通(00762)ADR收報7.81元，低0.05元；中電信(00728)ADR收報3.34元，低0.01元。

ADR港股比例指數報27614，較周二恒指收市低68點或0.25%，預示今早港股或在三個月高位整固。人民幣續走強，離岸與在岸價齊升穿「七算」，恒指昨日收報27683，升136點或0.49%；連升四日累飆1015點或3.8%。大市成交921.17億元，為10月11日以來新高。恒指14天RSI剛升至70超買水平。

焦點股份

碧桂園(02007)：公布10月合同銷售金額約567.6億元人民幣，按年增加40.46%。

融創中國(01918)：10月合同銷售金額約644.3億元人民幣，按年增長23%；今年首10個月，累計實現合同銷售金額約4339.2億元，按年增長17%。

星島(01105)：確認主席何柱國正向潛在買家，洽售集團股份。星島股價上周四起連日急升，直至昨日出現回吐，收報1.44元，跌0.11元或7.1%。

「天仁茗茶」經營商賓仕國際(01705)：公布預期截至9月底止，中期純利將下降約60%至70%，去年同期盈利1112.1萬元。

兩隻新股將於今日掛牌，耀才暗盤交易中心資料顯示，銀城生活服務(01922)暗盤收報2.44元，較招股價2.18元，升0.26元或11.93%。該股公開發售獲超額認購381.88倍。另外，裝配式建築解決方案供應商遠大住工(02163)，其暗盤收報9.15元，較招股價9.68元，跌0.53元或5.48%。

港交所(00388)：今日公布截至9月底止第三季業績。受到港股近月成交較低影響，市場料港交所第三季除稅前溢利較去年同期跌一成半至17%。投資者關注阿里巴巴等大型企業第四季會否來港上市。