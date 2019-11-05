港股直擊 即巿股評

市場轉旺，升勢由優質大中型股，擴至殘股，投資者透過增加投資額和持股隻數擴大回報，鑊氣進一步擴至高beta股份和細價股。

物管股隻隻新高不逐隻數，特別留意半新股鑫苑(01895)連續兩日大彈，此股隻隻細，上市首日曾較招股價飆逾倍，之後長時間大幅調整不為過。

鑫苑突回暖，除資金積極搵股，也許部分原因是另一物管銀城生活服務(01922)招股反映熱烈，公開發售超購381.88倍，一手中籤率僅3%。上市早期必有看頭。

當然，醒目錢暗盤已入場，盲搶勝選不高，搶到手水位亦有限。加上如果不想高追主要物管，也不想選已起動反彈的鑫苑，餘下選擇仍然有一個。

10月18日上市的藍光嘉寶(02606)，控股股東為以四川作根據地的內房A股藍光發展(600466.SH)。藍光發展去年銷售額1171億元人民幣，內房中排26，市值200億元人民幣左右，屬中型內房，相對穩陣。6名基石投資者包括A股龍元建設(600491.SH)、康力電梯(002367.SZ)，也有商湯科技創辦人湯曉鷗。

藍光嘉寶招股價37元，上市半個半來未曾失守，高位為首日見過的46.5元，比招股價高兩成半左右，未算炒過頭，今日收報44.7元，博起動創新高，止蝕放41元。

另外，上月24日文章主題郵儲行(01658)，正股尋頂可續持有；至於槓桿之選摩通郵銀購(20271)，當時指正股10天線附近可小注玩，上周一(10月28日)正股剛好回至10天線(約4.95元)，當時(20271)處於0.12元，至今日期間高位見過0.167元，當中獲利空間近四成，時間消耗，年底到期，應已先收割，

陳鎮強

信報分析員

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