港股直擊 即巿股評

港股連升第四日，恒指高開53點，早段轉跌83點，低見27463，但財新中國服務業PMI達標，加上人民幣走強，大市止跌回升，午後最多升185點，最終恒指收報27683，升136點或0.49%，大市成交921.17億元，為10月11日以來新高。港股四日累飆1015點或3.8%。

北水淨流入約7.36億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

北水追買美團點評(03690)，今日有4.46億元淨入。

中資金融股方面，建行(00939)有2.81億元淨走；招行(03968)有7628萬元淨走；平保(02318)有2539萬元淨走。相反，工行(01398)淨入1.2億元；新華保險(01336)有1.24億元淨入；國壽(02628)有8041萬元淨入。

科技股方面，騰訊(00700)淨流出2.22億元；創逾一年高的舜宇(02382)有6888萬元淨走；5G概念的中興(00763)有4986萬元淨走。相反，新東方在線(01797)有7108萬元淨入。

醫藥股方面，藥明生物(02269)有1.11億元淨入；石藥集團(01093)有5476萬元淨入。

其他藍籌方面，神華(01088)有1.59億元淨入。萬洲國際(00288)有5175萬元淨走。

李寧(02331)有2275萬元淨走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 建行、騰訊、工行、美團、招行、神華、舜宇、新華保險、萬洲及平保。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、美團、中興、新華保險、李寧、藥明生物、平保、石藥、新東方在線及國壽。