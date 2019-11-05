港股直擊 即巿股評

人民幣續走強，離岸與在岸價齊升穿「七算」，帶挈港股上日破250天牛熊線後，今日再漲逾百點，恒指更連升四日，累飆1015點或3.8%。

恒指高開53點，報27601，早段一度轉跌83點，低見27463，但財新中國服務業PMI達標，加上人民幣走強，大市止跌回升，午後最多升185點，高見27733，尾市回順，最終恒指收報27683，升136點或0.49%；國企指數收造10877，升64點或0.59%，大市成交921.17億元，為10月11日以來新高。

個股上升比例55%，下跌比例為45%。

即月期指升78點或0.28%，報27685，高水2點，成交15.4萬張。

人民幣走強，離岸價午後升幅擴大，最多曾升403點子，高見6.9915兌一美元，最新造6.9933兌一美元，仍升385點子。在岸價最多曾升376點子，高見6.9928兌一美元，新造6.9955兌一美元，漲349點子。

財新中國10月服務業PMI降至51.1，較上月51.3，回落0.2個百分點，但符合市場預期。

騰訊(00700)為升市主力，撐起42點升幅，收升1.6%；友邦(01299)微升0.3%；建行(00939)升0.3%；創科(00669)再創新高，收升0.3%；舜宇(02382)升0.9%；中海油(00883)獲大和升評級及目標價，收漲2.1%。

焦點板塊

內房股：多間房企10月銷售佳，內房股普漲。中海外(00688)為升幅最大藍籌，收揚4%；潤地(01109)走高1.2%；時代中國(01233)首10個月合同銷售額升24.6%，收漲2%；世房(00813)10月合約銷售額大升52.9%，全日揚2.4%；中梁(02772)10月合約銷售額約140億元人民幣，收升1.7%；富力(02777)揚4.9%；旭輝(00884)也升2.1%。

中資金融股：上證3000點大關得而復失，但仍錄三連升，個別券商及內險股受捧。新華保險(01336)升3.9%，為升幅最大國指成分股；信証(06030)漲2.9%；海通(06837)升2.8%；中金(03908)升1.9%；中國銀河(06881)揚5%；廣發(01776)漲4.3%；平保(02318)升0.7%；國壽(02628)漲1.7%，暫錄七連升。

防守收息股：市場風險胃納回升，資金從防守收息股撤走，中電(00002)微跌0.1%；長建(01038)下滑0.8%；電能(00006)跌0.2%；煤氣(00003)走低0.4%：領展(00823)下滑0.8%；越秀交通(01052)跌2%；粵海投資(00270)跌0.9%。

焦點股份

美團(03690)：一度變身成為紅底股，最高見過100元，升1.6%，之後升勢不保，收造97.15元，轉跌1.3%，成交有30.3億元。

西藏水資源(01115)：昨日暴瀉六成七後，集團公布，得悉昨日成交價下降及成交量上升，董事會確認公司運作一切正常，全日勁彈57.1%，成交有1.6億元。

理文造紙(02314)：對人幣變動敏感的理文造紙，股價午後升幅擴大，全日飆6%，收4.92元，錄三連升；玖紙(02689)則漲1.9%。

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